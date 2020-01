David Bisbal: «Cantar en directe és com una meditació al màxim»

«Independentment que hagi presentat en el single market cançons molt efectives per a la ràdio, n'he fet altres de menys convencionals com la que vaig fer amb Alejandro Fernández, la balada Abriré la puerta. Un tema difícil de cantar, una lletra més elaborada i un so més minimalista», explica el cantant. I passa tot seguit a resumir: «En aquest disc hi ha una balança de tot això, de les més comercials a altres de més dirigides als músics que es fixen en harmonies o detalls de la producció, per exemple. N'he quedat molt content i m'ho passaré espectacularment bé quan arribi el moment de defensar-lo en directe, que és la finalitat de la música».

En tus planes inclou nous temes, així com els seus més recents èxits que han servit d'avançament en aquest mercat de singles al qual fa referència el cantant d'Almeria: A partir de hoy amb Sebastián Yatra, Perdón amb Greeicy Rendon, Bésame amb Juan Magán i l'esmentada Abiré la puerta amb Alejandro Fernández. «Jo estava encantat amb el single market i que ens facin fer coses diferents i hi hagi canvis constants, però em nego a no gravar discos», planteja, i remata: «Em nego a no poder donar al meu públic un disc complet. Sense deixar de fer més singles, per descomptat que sí».



Llavors Bisbal fa broma amb la data triada per al llançament, assegurant que hi ha qui li ha dit que es perdria les «vendes de Nadal». «Però nosaltres no ens fixem en això. Ens fixem en la música. Llançar-ho per Nadal, per Reis o el dia dels enamorats és igual. Jo el que vull és poder fer una gira de concerts on pugui gaudir realment, ja que els concerts en directe sempre han estat la meva prioritat», remarca.



Gira de presentació

Aquesta prioritat la deixa clara en tot moment per la il·lusió i l'ímpetu que mostra en parlar de la gira de presentació d'aquest nou treball, que ja té diversos concerts: Granada (9 de maig, Palau d'Esports), Barcelona (15 de maig, Palau Sant Jordi), València (29 de maig, Plaça de Toros), Sevilla (6 de juny, Auditori Rocío Jurado), Màlaga (12 de juny, Auditori Municipal), Còrdova (13 de juny, Plaça de Toros), París (19 de juny, Palau de Congressos), Madrid (27 de juny, WiZink Center), Chiclana (17 de juliol, Concert Music Festival) i Múrcia (26 de setembre, Plaça de Toros).

«No canvio per res del món la sensació de mirar a l'esquerra i veure el meu director musical fent un acord preciós, o mirar a la dreta el piano, i darrere la bateria i el baix», assegura, i explica el que sent mentre canta: «Estan succeint tantes coses a l'escenari de manera separada, que s'uneixen i van directament al públic, i pots veure la cara d'una persona que s'està emocionant... Això no ho canvio per res del món, t'ho juro».

«Estic molt il·lusionat perquè ve una nova etapa», insisteix, i detalla que des d'ara mateix fins a l'inici de la gira estarà ben ocupat amb diverses tasques, entre les quals destaca «adaptar el repertori» per intentar ficar la major quantitat de cançons del nou disc «dins les de tota la vida».

«És un repte però haig de fer-ho», subratlla, i apunta també al «disseny del nou escenari i del material multimèdia» com altres tasques que té per fer. «Ve una gira gran», avança, i després torna a la seva irrefrenable passió escènica: «Quan estàs gravant una cançó en un estudi dius 'fantàstic com està quedant', però el repte és defensar-la en directe amb els teus músics. No puc explicar amb les paraules exactes el que es pot sentir cantant en directe». Però encara que digui que no pot explicar-ho, en realitat sí que pot: «Estic tan concentrat cantant durant aquestes dues hores que, quan surto després de l'escenari, dic 'és que no he pensat absolutament en res de l'exterior'. He estat concentrat en la lletra, en el sentiment que m'ha provocat aquesta cara d'aquesta dona o d'aquest nen. No penses en res, és com si fes una meditació al màxim». «Estàs tancant els ulls però visualitzes el que està succeint amb tots els teus músics perquè els estàs escoltant», prossegueix, dibuixant per explicar-se una imatge amb les seves paraules: «És com si tot es partís en 3.000 parts i cada tros fos on ha d'estar. Quan acaba el concert penso si haig de fer la compra i torno a la realitat, però en aquesta estona no hi entra absolutament res que t'alteri el que estàs vivint».

I David Bisbal tindrà moltes oportunitats d'oblidar-se de la llista de la compra mentre canta, perquè aquest any, a les dates ja anunciades, se n'hi sumaran moltes d'altres: «El 2019 vam començar als Estats Units i vam estar a Bèlgica, França, Suïssa... Estem pensant tornar a Portugal i a diferents països europeus. Volem anar a tots els llocs on normalment sempre anem a Llatinoamèrica, repetir altres llocs i conèixer altres llocs on mai no hem cantat».



Perdurar en el temps

Aquesta ambició és la que alimenta David Bisbal, cada vegada més a prop del vintè aniversari del seu disc de debut, amb el pas previ per aquella primera i tan esbombada edició d'Operación Triunfo el 2001. Gairebé dues dècades completes, en les quals no ha oblidat com era el seu gran somni abans d'arribar a televisió: «Quan era a l'orquestra el meu somni més gran era gravar un disc». I continua: «No tenia ni idea de com funcionava la venda de discos o de concerts ni res. Jo pujava a cantar les cançons dels meus ídols i tot el que somiava era tenir un disc propi. Quan vaig començar en la música vaig conèixer que és molt important vendre discos perquè la teva discogràfica confiï en tu, i que els concerts tinguin èxit perquè la gent vulgui tornar a veure't».

En tot cas, amb tota la humilitat imaginable, Bisbal assegura que «mai» es fixa en si els seus discos i singles són número 1 o no ho són. «Em fixo en el temps, que és un altre tipus de número. Perdurar en el temps per a mi és més important que l'èxit que puguis tenir en aquest instant, independentment de si ets al lloc 1, al 50, al 100 o al 32. I, a més, poder fer el teu treball amb qualitat, millorar i continuar evolucionant».