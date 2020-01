Gironella programa set espectacles en l'estrena de la primera temporada al Blat

Gironella estrena la seva primera temporada estable cultural al Local del Blat després de la renovació de la sala realitzada l'any passat. El consistori redobla l'aposta amb la nova edició del Culturitza't, amb set propostes diferents, per a tots els públics i amb l'objectiu de consolidar l'oferta cultural al municipi amb una programació «de qualitat i variada».

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, i el tècnic de Cultura, Samuel Mateos, van desgranar ahir les novetats d'aquesta programació que començarà aquest diumenge i s'allargarà fins al juny. En total, set propostes diferents que tindran com a escenari únic el renovat Local del Blat, amb una capacitat per a dues-centes persones. Vall es va mostrar satisfet de poder presentar aquesta primera programació estable, després d'haver ofert, en els darrers anys, diverses propostes culturals «però sense les possibilitats que ens ofereix el nou Local del Blat, preparat amb els requisits tècnics que demanen aquests tipus d'espectacles». El consistori aposta per consolidar aquest cicle cultural que, a partir del setembre, també s'ampliarà amb propostes que tindran lloc a l'església vella, que està en obres (vegeu desglossat).

Amb la nova programació, el consistori busca atraure al Blat tot tipus de públic i de tota la comarca, amb una crida especial al col·lectiu infantil i jove, per al qual també s'han programat propostes concretes. La primera arriba aquest diumenge amb l'espectacle Concerto a tempo d'umore del manresà Jordi Purtí i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. En el capítol de música també hi haurà la presència de Paula Valls, que estrenarà el seu darrer treball, I am. El públic infantil tindrà la seva sessió el dissabte 1 de febrer, amb Italino Grand Hotel, i per als joves es proposa un parell de sessions, que també estan obertes al públic general, com són Party Game! T'atreveixes a jugar?, ideat pels manresans Ivan Tapia i Xevi Victori, on el públic es converteix en protagonista; i un espectacle de mems i monòlegs.

Per primer cop, el Culturitza't s'endinsa en el món de la màgia amb l'organització del primer festival d'aquesta disciplina al Berguedà. «Sempre intentem innovar i volem ser pioners a la comarca en el tema de la màgia», va dir Lluís Vall.

A més a més, la programació també inclou una estrena, la de la gironellenca Maria Casellas, que es podrà veure posteriorment a diverses sales de teatre del país. Casellas proposa un espectacle que parlarà de les vivències a les antigues colònies tèxtils basat en el llibre d'Assumpta Montellà El silenci dels telers i que té la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Gironella.



Entrades ja a la venda

Les entrades ja es poden comprar de manera anticipada al preu de 8 euros a través del web www.entradium.com/gironella o a través de l'aplicació de Gironella. A més a més, estaran a la venda a taquilla, al preu de 12 euros. Per altra banda, a través del nou perfil d'Instagram del Culturitza't s'oferiran promocions i sortejos per a cadascun dels espectacles.