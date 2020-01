«Hache» acaba el dia de rodatge amb un robatori al carrer Arcs de Santa Llúcia

Si el grup de turistes que al migdia van enfilar pel carrer Puigmercadal van quedar bocabadats en trobar una boda de cinema a l'església del Carme i van desenfundar mòbils per gravar els nuvis just abans que pugessin al cotxe d'època que els esperava a la porta del temple, al vespre, el rodatge de les primeres escenes de la segona temporada de la sèrie "Hache" de Netflix a Manresa s'ha traslladat al carrer Arcs de Santa Llúcia. I del visca els nuvis del migdia s'ha passat a l'alto de la policia: els foscos i mal il·luminats Travessia dels Drets i carrer del Forn de Santa Llúcia no han necessitar gaire atrezzo per simular un robatori en els baixos fons d'una gran ciutat. Dirigint l'equip, el director Jorge Torregrossa.

Entre la vuitena de figurants que aquest vespre esperaven el seu torn de rodatge, hi havia la manresana Carla Sala, de 34 anys, que havia de caminar del Forn de Santa Llúcia a la Travessia dels Drets, creuant-se amb una bicicleta. Al fons, i després que els tècnics simulessin l'efecte de boira, dos policies cridaven l'alto a un home que fugia amb una bossa. Sala es va presentar als dos càstings que la sèrie de Netflix va fer a Manresa però ha estat en aquesta segona temporada quan l'han trucat per participar-hi. I l'experiència, per a la qual es necessita paciència, li ha agradat.

Hache és una sèrie original situada en la Barcelona dels anys seixanta just quan el tràfic d'heroïna es troba en el seu punt més àlgid. Protagonitzada per Adriana Ugarte i creada i escrita per Verónica Fernández, està inspirada en fets reals. La història d'aquesta segona temporada segueix el recorregut d'Helena Olalla (Hache-Ugarte) com a hereva al capdavant de l'organització criminal de tràfic d'heroïna que liderava Malpica (Javier Rey) en la primera temporada. Els nous capítols és previst que s'estrenin aquest 2020.