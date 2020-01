«Hache» engega a Manresa amb un casament a l'església del Carme

"Hache" ha tornat a Manresa per rodar les primeres escenes de la segona temporada a la capital del Bages. Un casament a l'interior de l'església del Carme en un carrer Puigmercal envaït per cinc cotxes i tres motos d'època (entre el 52 i el 62) de l'empresa del manresà Carles Garriga, Spotcar, avisaven que els vells carrers del centre històric de Manresa es convertirien, novament, en un escenari de la Barcelona dels anys seixanta.Un cartell situat davant dels arcs de la plaça Milcentenari, al costat dels xiprers i batejat com Construcciones Nacionales SA.Venta de pisos oficinas anunciava també la petita transformació d'un espai on els tècnics traginaven focus i càmeres. Mentre Jorge Torregrossa, el director d'aquesta producció de Weekend Studio per a la plataforma Netflix ultimava els preparatius a l'interior de l'església, a l'antiga fàbrica de l'Anònima, un 'mossèn' dinava abans del rodatge en l'espai fabril que ha tornar a acollir el centre d'operacions i producció d'una sèrie que ha traslladat a Manresa un equip format per un centenar de persones i una vintena de trailers i furgonetes.

Tot i que l'estacionament es va prohibir a la zona verda i a l'alberg, la grua ha tingut feina extra aquest matí per deixar net de cotxes l'espai de rodatge. Avui participen en la filmació els actors Jorge Noriega, que recupera el paper de l'inspector Alejandro Vinuesa, acompanyat de Miquel García Borda i Marina Salas,que interpreta la secretària del cap de policia. Els cotxes bagencs de la sèrie de Netflix de Garriga, que ja va proveir de vehicles d'època la primera temporada d'"Hache", tornaran a tenir protagonisme al llarg dels sis capítols previstos per a aquesta nova temporada. Avui participaran entre d'altres, explicava Garriga, un Simca Aronde francès, un Seat 1400 A, un Renault 4/4 i un Renault Gordini, que condueix novament Eduardo Noriega, a més de dues vespas i una moto Guzzi.

A la tarda i fins al vespre el rodatge es traslladarà al carrers Arcs de Santa Llúcia. De les 18 a les 22 h es realitzaran talls de trànsit puntuals al carrer de Santa Llúcia des de la Plaça Sant Ignasi. Hi haurà afectacions puntuals en el tram entre la Baixada dels Drets i la plaça Immaculada. La setmana que ve el rodatge es traslladarà a Palamós per tornar a Manresa a final d'aquest mes.

"Hache" és una sèrie original situada en la Barcelona dels anys seixanta just quan el tràfic d'heroïna es troba en el seu punt més àlgid. Protagonitzada per Adriana Ugarte i creada i escrita per Verónica Fernández, està inspirada en fets reals. La primera temporada de la sèrie, de vuit capítols, es va estrenar mundialment l'1 de novembre passat, que es va convertir en una de les deu produccions més vistes a l'estat espanyol el 2019. La història d'aquesta segona temporada segueix el recorregut d'Helena Olalla (Hache-Ugarte) com a hereva al capdavant de l'organització criminal de tràfic d'heroïna que liderava Malpica (Javier Rey) en la primera temporada. La intenció és que els nous capítols s'estrenin aquest 2020.