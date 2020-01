Netflix i «Joker» lideren la llista de nominacions dels Oscars

J oker, el film de Todd Phillips protagonitzat per Joaquin Phoenix, encapçala les nominacions als Oscar amb 11 candidatures. El irlandés, Érase una vez en... Hollywood i 1917, les tres amb 10 nominacions, són les altres favorites de la gala que tindrà lloc el 9 de febrer al Dolby Theatre de Los Angeles sense mestres de cerimònies, per segon any consecutiu.

Els actors John Cho i Issa Rae van ser els encarregats de donar a conèixer la llista dels nominats de la 92a edició dels premis de l'Acadèmia de Hollywood, que inclouen nou films candidats al premi a la millor pel·lícula: 1917, Le Mans 66 (Ford v Ferrari), El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, Érase una vez en... Hollywood i Parásitos. Aquest darrer film, de producció sud-coreana, també opta a l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, categoria on rivalitzarà amb Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, la polonesa Corpus Christi, Honeyland, de Macedònia, i la francesa Los miserables.

Els nominats a l'Oscar al millor director són Bong Joon Ho ( Parásitos), Sam Mendes ( 1917), Todd Phillips ( Joker), Martin Scorsese ( El irlandés) i Quentin Tarantino ( Érase una vez en... Hollywood).

En l'apartat interpretatiu, Renée Zellweger per Judy parteix com a favorita després de guanyar als Globus d'Or. Les altres candidates són Cynthia Erivo ( Harriet), Scarlett Johansson ( Historia de un matrimonio), Saoirse Ronan ( Mujercitas) i Charlize Theron ( Bombshell). Juntament amb Antonio Banderas ( Dolor y gloria), els nominats a l'Oscar al millor actor són Joaquin Phoenix ( Joker), Adam Driver ( Historia de un matrimonio), Jonathan Pryce ( Los dos papas) i Leonardo DiCaprio ( Érase una vez en... Hollywood).

Pel premi a la millor actriu de repartiment competeixen Laura Dern per Historia de un matrimonio, Margot Robbie per Bombshell, Florence Pugh per Mujercitas, Scarlett Johansson per Jojo Rabbit i Kathy Bates per Richard Jewell. Tom Hanks per Un amigo extraordinario, Anthony Hopkins per Los dos papas, Brad Pitt per Érase una vez en... Hollywood i Al Pacino i Joe Pesci per El irlandés completen el quintet de luxe que opta a l'Oscar al millor actor de repartiment.



Netflix és líder

Netflix lidera per primer cop a la història els premis Oscar amb un total de 24 nominacions. Entre els títols que han posat al cim el servei de streaming destaquen les 10 candidatures d' El irlandés i les 6 d' Historia de un matrimonio.

El 2019, la companyia de Reed Hastings va superar la seva marca i va assolir 15 nominacions, i va quedar en segon lloc com l'empresa amb més candidatures, al darrere de Disney i Participant Media, que van liderar el rànquing amb 17.

En aquesta edició, darrere de Netflix queda Sony, que aspira a vint premis gràcies a pel·lícules com Érase una vez en... Hollywood, i Disney, que opta a 16 guardons en gran part per títols de Fox com Le Mans 66 i Jojo Rabbit.

Al costat de les esmentades aspiracions d' El irlandés i Historia de un matrimonio, Netflix també suma les tres candidatures de la cinta britànica Los dos papas i les nominacions de la francesa ¿Dónde está mi cuerpo? i l'espanyola Klaus en la categoria de millor film d'animació. El servei de streaming també s'anota les nominacions d' American Factory i The Edge of Democracy -que opten a la categoria de millor documental- i Life Overtakes Me (millor curt documental).

En l'anterior edició dels Oscars, Netflix va fer el gran salt gràcies a Roma, ja que la pel·lícula d'Alfonso Cuarón va ser una de les dues amb més nominacions als premis, un total de 10. En aquella ocasió, la cinta mexicana va obtenir tres estatuetes.