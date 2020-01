La programació es reprendrà el setembre amb la renovada sala de l'església vella, ara en obres

Amb un pressupost de 25.000 euros, el més elevat des de la posada en marxa del cicle, l'Ajuntament de Gironella vol consolidar aquest 2020 la programació cultural al municipi i que esdevingui un referent per als municipis del voltant. Ho fa amb un Culturitza't que, després d'aquesta primera temporada estable al Local del Blat, creixerà amb l'estrena de la renovada sala de l'església vella, que està en obres.

Tal com va anunciar ahir durant la presentació el regidor Lluís Vall, l'objectiu és continuar oferint aquest espai del nucli històric com a escenari de propostes, principalment musicals. «És una sala que funciona molt bé i que encara ho farà més un cop s'hagin finalitzat les obres de remodelació, que ens permetran disposar de més recursos tècnics», destacava. És per això que en aquesta edició hi ha menys propostes musicals amb la voluntat que, després de l'estiu, es pugui potenciar aquesta disciplina amb la programació de més actuacions de petit format a la nova sala de l'església vella.