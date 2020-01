El 2020 serà un any de celebracions. La primera, prevista per a final d'aquest mes o principi de febrer, serà l'arribada de l'espectador un milió. A final del 2019 ja hi havia 994.625. Com explicava Mor-ros, l'important és que «milers de persones han vingut al teatre molts cops». I el desembre, El Galliner complirà 25 anys.