El Celler Abadal munta un nou festival amb quatre concerts per al mes de juny

La llarga llista de festivals musicals que se celebren a la Catalunya Central durant els mesos centrals de l'any s'ampliarà amb l'Abadal Music Fest, que tindrà lloc del 18 al 21 de juny al Celler Abadal de Santa Maria d'Horta d'Avinyó. En aquests quatre dies, es podrà gaudir dels concerts que protagonitzaran Andrea Motis, Blaumut, Elena Gadel i Manu Guix i Dàmaris Gelabert.

«Per mitjà del nostre celler i de la productora cultural Victori Produccions, aquest festival musical neix amb la voluntat d'oferir una proposta cultural inèdita al nostre territori», explica Valentí Roqueta, propietari d'Abadal, «on música, vi i gastronomia es fusionen, amb la vinya i el bosc com a testimonis, per oferir una experiència única als assistents». Les quatre actuacions tindran lloc a l'aire lliure, a l'exterior del celler, amb la vinya i el bosc de teló de fons natural.

Les tres primeres propostes se celebraran en horari nocturn i la darrera tindrà lloc en diumenge a la tarda perquè està pensada per al públic familiar. Les entrades es posen a la venda avui i la capacitat serà d'entre 600 i 700 places per a cadascun dels quatre concerts previstos.

Tal com avança l'organització, l'espai central estarà ocupat per l'escenari i la platea des d'on es podran seguir les actuacions musicals. Paral·lelament, estarà obert durant tota la vetllada un espai gastronòmic i chill out que inclourà food trucks, una barra de vins i una zona de mercat per adquirir productes «amb una oferta cuidada i de qualitat», segons els organitzadors.

Motis, sola i acompanyada

Emotional dance (Impulse! Records) és el títol del primer disc en solitari d'Andrea Motis, la reconeguda cantant, trompetista i compositora barcelonina. Al concert al Celler Abadal, el primer de la sèrie, la jove intèrpret presentarà els temes d'aquest àlbum en el qual ha tingut la col·laboració de Joan Chamorro, el baixista que la va descobrir de petita, Ignasi Ter-raza (piano), Josep Traver (gui-tarra) i Esteve Pi (bateria). Entre els treballs recents de Motis també hi ha Do outro lado do azul, dedicat a la música brasilera. Per a aquest concert inaugural, Abadal proposarà un maridatge amb una copa d'Abadal Picapoll.

El segon concert estarà protagonitzat per Blaumut, que a final d'abril estrenarà el seu quart disc, 0001. La banda catalana passarà per Abadal en el transcurs d'una gira que la portarà per diferents localitats del país. En el seu nou treball, Blaumut continua privilegiant el violí i el violoncel en el so que ofereix als espectadors. El maridatge entre vi i música es farà amb una copa d'Abadal Rosat.

Elena Gadel i Manu Guix actuaran junts al celler bagenc amb un espectacle conjunt en el qual fusionaran els seus repertoris particulars. Una proposta inèdita i per a la qual se servirà als assistents una copa d'Abadal Franc.

La cloenda del festival anirà a càrrec d'una de les cantants més sol·licitades en el camp de l'animació musical infantil, Dàmaris Gelabert. Pedagoga i musicoterapeuta, ha editat 16 discos i els videoclips de Bon dia i Els dies de la setmana ja tenen més de 10 milions de visualitzacions.

Tot i que en alguna ocasió anterior Abadal ja ha acollit actuacions musicals, com la que va realitzar fa quatre anys la mateixa Andrea Motis en el marc de mercats vinícoles, el festival que se celebrarà el proper mes de juny serà el primer que organitzarà el celler. Per la seva ubicació en el calendari, serà el tret de sortida de l'estiu musical a les comarques de la Catalunya Central.