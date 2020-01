El circuit «Serie B: Urban Music Club» arriba a la Stroika amb Cecilio G, Morad i 31 Fam

La sala Stroika arrenca aquest 2020 amb un nou projecte: «Serie B: Urban Music Club» arriba a Manresa amb l'objectiu de visibilitzar i donar cabuda a estils com el trap, el hip-hop, el grime, el dancehall, el reggaeton o els afrobeats. D'aquesta manera, organitzarà diferents sessions i concerts on la música urbana serà la veritable protagonista.

Un cercle que començarà aquest mateix mes de gener i que portarà tres artistes que, en poc temps, s'han convertit en referents del gènere per fer la música que volen fer d'una forma diferent i parlant de tot. Ells són Cecilio G, Morad i 31 Fam. A més a més, els tres artistes es trobaran acompanyats per DJs residents de «Serie B», experts en música urbana: Tropical Galaxia sortiran a l'escenari després de cada show, amb el seu format DJ Set.



Quins seran els protagonistes del primer Serie B d'Stroika?



Cecilio G serà l'encarregat d'estrenar el cercle el proper 31 de gener. Un dels primers artistes en fer trap a l'estat espanyol, fundador de PXXR GVNG i amb una carrera artística a l'alça, ha tocat en festivals com el Sonar o Cara B i portarà a Manresa els seus temes més viralitzats, com "Pikete Especial", "From Darkness With Love" o "Gucci Sanna", cançons que han superat els 30 milions de reproduccions a internet.

El següent en aparèixer a l'escenari de la Sala Stroika serà Morad, el proper 13 de març. Aquest artista del barri de La Florida de L'Hospitalet és, actualment, una de les veus urbanes amb més potencial. I és que amb cançons com "A Escondidas", que ja acumula més de 20.000 reproduccions a plataformes, s'ha convertit en un veritable fenomen de masses dins d'aquest àmbit.

Tancant el cercle, 31 Fam passaran per la Stroika el 24 d'abril. Des de Barcelona, els sis membres d'aquesta família (Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA i Bandam) han creat una sonoritat amb marca pròpia barrejant estils com el trap, el dancehall, el funk i l'R&B. Un segell molt personal que els ha alçat en molt poc temps. En menys d'un any, el seu àlbum 'TR3TZE' suma milions de reproduccions i les seves xarxes socials no paren de créixer. A més, ja han compartit escenari amb artistes com C. Tangana, Maikel Delacalle o el mateix Cecilio G. Ara, immersos en seu segon treball, del qual sols han avançat "Rip Hoe", es preparen per l'assalt que tindrà lloc a Manresa.