«Hache» engega amb boda i robatori

No era un casament de veritat. Però un impecable Eduardo Noriega feia patxoca a l'entrada de l'església del Carme mentre un grup de turistes que ahir al migdia enfilaven pel carrer Puigmercadal quedaven bocabadats en trobar una boda de cinema, vintage per la roba i per l'ambientació: no es pot negar que els seixanta li queden bé, a Manresa. I per immortalitzar-ho, alguns dels turistes van desenfundar mòbils per gravar els nuvis just abans que pugessin al cotxe que els esperava a la porta del temple. Era una de les escenes de la sèrie Hache, que ahir va tornar a Manresa per rodar les primeres seqüències de la segona temporada a la capital del Bages. Al vespre, el rodatge es traslladava al carrer Arcs de Santa Llúcia. I del visca els nuvis del migdia es passava a l'alto de la policia: els foscos i mal il·luminats travessia dels Drets i carrer del Forn de Santa Llúcia no van necessitar gaire attrezzo per simular un robatori en plena nit en els baixos fons d'una gran ciutat.

Al matí, el carrer Puigmercal va quedar envaït per cotxes i motos d'època (datats entre el 52 i el 62) de l'empresa del manresà Carles Garriga, Spotcar, que avisaven que els vells carrers del barri antic de Manresa es convertirien, novament, en un escenari de la Barcelona dels anys seixanta. Un cartell situat davant dels arcs de la plaça Milcentenari, al costat dels xiprers i amb el nom «Construcciones Nacionales SA. Venta de pisos oficinas», anunciava també la petita transformació d'un espai on els tècnics traginaven focus i càmeres. Mentre Jorge Torregrossa, el director d'aquesta producció de Weekend Studio per a la plataforma Netflix, ultimava els preparatius a l'interior de l'església, a l'antiga fàbrica de l'Anònima un mossèn dinava abans del rodatge en l'espai fabril que ha tornat a acollir el centre d'operacions i producció de la sèrie. Hache va traslladar a Manresa un equip format per un centenar de persones i una vintena de tràilers i furgonetes.

Tot i que l'estacionament es va prohibir a la zona verda i a l'alberg, la grua va tenir feina abans del migdia per deixar net de cotxes l'espai de rodatge. Ahir participaven en la filmació els actors Jorge Noriega, en el paper de l'inspector Alejandro Vinuesa, acompanyat de Miquel García Borda i Marina Salas, que interpreta la secretària del cap de policia i amb qui Vinuesa inicia una relació sentimental en la primera temporada.

Al vespre, el rodatge va fer un canvi d'escenari. De la llum d'un migdia de gener fred però assolellat, a una nit fosca i humida on l'equip i els figurants encabits en l'estretor dels carrers del barri vell es fregaven les mans mentre assajaven l'escena. Entre la vuitena de figurants que al vespre esperaven el seu torn de rodatge, la manresana Carla Sala, de 34 anys, que havia de caminar del Forn de Santa Llúcia a la travessia dels Drets, creuant-se amb una bicicleta. Al fons, i després de simular efecte de boira, dos policies cridaven l'alto a un home que fugia amb una bossa.

Hache és una sèrie situada en la Barcelona dels anys seixanta just quan el tràfic d'heroïna es troba en el seu punt més àlgid. Protagonitzada per Adriana Ugarte i creada i escrita per Verónica Fernández, està inspirada en fets reals. La història d'aquesta segona temporada segueix el recorregut d'Helena Olalla (Hache-Ugarte) com a hereva al capdavant de l'organització criminal de tràfic d'heroïna que liderava Malpica (Javier Rey) en la primera temporada. L'estrena dels nous capítols és prevista per a aquest any.

La setmana que ve el rodatge es traslladarà a Palamós. I allà tornaran a viatjar els cotxes bagencs de la sèrie de Netflix. Garriga ja va proveir de vehicles d'època la primera temporada d' Hache, i la flota tornarà a tenir protagonisme al llarg dels sis capítols previstos de la nova temporada, amb una cinquantena de vehicles. Ahir es van conduir pels carrers de Manresa un Simca Aronde francès, un Seat 1400 A, un Renault 4/4 i un Renault Gordini, el cotxe de Noriega, a més de dues Vespa i una moto Guzzi. El rodatge d' Hache a Manresa es reprendrà a final de mes i previsiblement fins al març.