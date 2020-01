La manresana «7 raons per fugir» aspira al premi del públic dels Gaudí, que s'ha de votar online

El llargmetratge manresà "7 raons per fugir", dels directors David Torras, Esteve Soler i Gerard Quinto, nominat a tres Gaudí, aspira també al Premi Especial del Públic a la Millor Pel·lícula, un guardó que impulsa l'Acadèmia del Cinema Català per tercer any consecutiu i l'única distinció dels Premis Gaudí que concedeix el públic mitjançant el seu vot online.

Fins divendres a les 12 del migdia estarà oberta la plataforma de votació del Premi Especial del Públic (bit.ly/premidelpublic7R). "7 raons per fugir competeix amb la resta de films nominats a millor pel·lícula (premidelpublic.premisgaudi.cat)

Els primers 300 participants rebran automàticament una subscripció de 30 dies a FilminCAT i entraran en el sorteig d'una entrada doble per poder assistir a la Gala dels XII Premis Gaudí, que tindrà lloc aquest diumenge a Barcelona. Tots els participants que emetin la seva votació dins del termini optaran a dos premis: una targeta VIP doble gentilesa del Gremi de Cinemes de Catalunya per anar al cinema durant un any des de la data d'expedició de la targeta, i una subscripció anual a FilminCAT, acompanyada d'una subscripció semestral a l'edició digital de La Vanguardia. Ambdós guanyadors seran premiats amb un lot de vins de la DO Catalunya.

L'àcida comèdia manresana "7 raons per fugir" està nominada al premi gros del cinema català: millor pel·lícula i també aspira al guardó a la millor interpretació femenina secundària, per a Aina Clotet i a la millor direcció de producció, per a Aritz Cirbián i Albert Molins. L'actriu Anna Moliner presentarà la gala, produïda per Dagoll Dagom i dirigida per Jordi Prat i Coll, que se celebrarà a l'Auditori Fòrum de Barcelona.