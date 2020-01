Anaïs Vila publica «Contradiccions», el seu nou treball discogràfic

"Contradiccions" (Temps Record, 2020), el proper disc d'Anaïs Vila, sortirà el 24 de gener i posa en èmfasi la seva evolució. Un so renovat, un nou univers estilístic i dosis de crítica social s'uneixen en el seu últim àlbum.

Les guitarres elèctriques i els sintetitzadors marquen el nou espai sonor de la cantautora, que deixa enrera la vessant més acústica i busca un nou camí amb una instrumentació sense baix elèctric.



Les seves lletres, sempre cuidades i sinceres, ressonen farcides de veritats a través de la seva veu, continguda i alhora plena de matisos. La gestió de les emocions, la crítica al materialisme o l'egoisme amb el que vivim el dia a dia són temes que apareixen en les noves cançons.

"Contradiccions" el formen 10 temes amb música i lletra de Vila i "Realitat paral·lela", l'adaptació musicada d'un poema d'Anna Gual. Sona d'avui, sona real, sona de dins, sona madur.

Produït pels músics Andreu Moreno (Eduard Gener, Clara Peya€) i Pep Soler (Person Person, Hesse€), que també firmen la gravació dels sintetitzadors i Moreno les bateries, s'hi uneixen les guitarres elèctriques de Jordi Bastida (Trau, Els Pets, Ramon Mirabet€).

Gravat i mesclat a Medusa Estudio Barcelona l'estiu del 2019 per Juanjo Alba i Roger Rodés, i masteritzat per Víctor Garcia a Ultramarinos Mastering, el disc ha estat possible després d'una exitosa campanya de micromecenatge.