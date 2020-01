Cardona llueix en el nou anunci de Heineken amb Daniel Craig

Ha fet falta esperar més d'un any i mig per veure el resultat del rodatge de l'espot de Heineken que el maig de l'any passat va dur una estrella de renom mundial, Daniel Craig, fins a Cardona. Però l'espera ha valgut la pena. El resultat és un anunci d'uns dos minuts on el castell i el nucli antic del municipi bagenc brillen i fan d'escenari de luxe per a una història d'acció i un toc d'humor protagonitzada pel popular actor anglès, que torna a posar-se el vestit de James Bond.

El rodatge va comportar un important desembarcament de tècnics i actors amb més de deu furgonetes amb material. També va provocar que la carretera del Miracle patís talls de trànsit, en ambdues direccions i controlats per la Policia Local. En aquest punt s'hi va rodar una de les escenes, en la qual el taxi dels anys 70 conduit per la noia protagonista de l'anunci, deixa Daniel Craig. Però dins del vehicle, l'actor s'hi deixa el passaport i això motiva una persecució que també es va gravar a la plaça del Mercat, que es va transformar en un espai amb terrasses i amb una munió d'extres exercint de turistes davant de l'expectació dels veïns.

La història acaba al castell, que viu els seus segons de glòria amb una bonica panoràmica. Precisament el Parador va acollir tot l'equip durant la gravació.