Cris Juanico celebra els 150 concerts del Club de la Cançó amb el seu últim disc, «Viu»

El cantautor menorquí Cris Juanico obre aquest vespre (20 h) una nova edició del Club de la Cançó. Una actuació que servirà per obrir la seva nova gira i per celebrar el concert 150 d'un cicle que es va estrenar el febrer del 2001. Juanico portarà a la Sala Petita del Kursaal el seu últim disc, Viu, que presentarà a l'escenari amb l'espectacle intimista Salpols.

No és el primer cop que Cris Juanico actua al Club de la Cançó. L'última vegada va ser el 2018 formant part del trio Menaix a Truà. Ara hi torna amb el seu projecte en solitari i en el format trio que farà servir per als concerts a Catalunya. Juanico (veu i guitarra) estarà acompanyat a l'escenari de Blanca Coll (violí) i Joan Solà-Morales (contrabaix). Salpols, el nom de l'espectacle que ha creat per posar en escena aquest repertori, vol definir l'esperit que l'inspira i que es mou entre la salabror del mar i la pols de la terra de la seva illa de Menorca. A Salpols el públic trobarà un concert inspirat en el repertori de Viu però, també, amb cançons de Ja t'ho diré i d'altres nascudes en la seva etapa en solitari. Cançons sobre l'amor, el desig, la natura, la melancolia, els somnis, la festa i el compromís.