Manel, Els Amics de les Arts, Miki Núñez i Lildami, caps de cartell del Canet Rock 2020

El Canet Rock ha desgranat aquest dijous els detalls de la seva setena edició, que tindrà lloc el 4 de juliol al Pla d'en Sala de Canet de Mar. El cartell del festival combinarà grups de trajectòria dilatada com Manel, Els Amics de les Arts, Itaca Band, Sopa de Cabra i Roba Estesa, amb noves apostes com Lildami, Miki Núñez, Ciudad Jara – el nou projecte de l'exlíder de la dissolta La Raíz, Pablo Sánchez-, i No Logo, la nova formació de Kiko Tur, exlíder d'Aspencat. Aquestes bandes d'afegeixen a les ja confirmades el passat octubre: Oques Grasses, Doctor Prats i Jazzwoman. Fins ara, el certamen ha venut prop de 15.000 entrades. L'any passat es van exhaurir a finals de febrer.

Completen el cartell Miquel del Roig, Cesc i els Dj's Ernest Codina, Carles Pérez i Pd Artur Busquets. La presentació dels caps de cartell s'ha fet en una festa de presentació que ha congregat 400 persones a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Del conjunt de grups anunciats, set presentaran un nou treball discogràfic aquest estiu. Destaquen Manel i Els Amics de les Arts, que després d'un llarg parèntesi tornen a escena, a més de Sopa de Cabra, Ciudad Jara, Miki Núñez, No Logo i JazzWoman.

Un any més, el Pla d'en Sala obrirà portes a les 16 h i el primer en tocar serà Lildami a les 17.30 h. La festa s'acabarà amb la sortida del sol, amb el concert d'Oques Grasses.

La directora del festival, Gemma Recoder, ha destacat la "fidelitat" d'un públic que ja ha comprat les entrades sense conèixer el cartell complet, un "acte de confiança" amb el festival que, al seu entendre, el situa ja com una de les "cites imprescindibles en l'agenda musical del país".