La manresana «7 raons per fugir» aspira al premi del públic dels Gaudí

El llargmetratge manresà 7 raons per fugir, dels directors David Torras, Esteve Soler i Gerard Quinto, nominat a tres Gaudí, aspira també al premi especial del públic a la millor pel·lícula, un guardó que impulsa l'Acadèmia del Cinema Català per tercer any consecutiu i l'única distinció dels Gaudí que concedeix el públic mitjançant el seu vot on-line. Fins divendres a les 12 del migdia estarà oberta la plataforma de votació del premi especial del públic ( bit.ly/premidelpublic7R).

El film competeix amb la resta de films nominats a millor pel·lícula ( premidelpublic.premisgaudi.cat). Els primers 300 participants rebran automàticament una subscripció de 30 dies a FilminCAT i entraran en el sorteig d'una entrada doble per poder assistir a la Gala dels XII Premis Gaudí, que tindrà lloc aquest diumenge. Tots els participants que emetin la seva votació dins el termini optaran a dos premis: una targeta VIP doble gentilesa del Gremi de Cinemes de Catalunya per anar al cinema durant un any des de la data d'expedició de la targeta, i una subscripció anual a FilminCAT, acompanyada d'una subscripció semestral a l'edició digital de La Vanguardia. Ambdós guanyadors seran premiats amb un lot de vins de la DO Catalunya.

L'àcida comèdia manresana 7 raons per fugir, estrenada el mes d'abril passat, està nominada al premi gros del cinema català: millor pel·lícula i també aspira al guardó a la millor interpretació femenina secundària, per a Aina Clotet, i a la millor direcció de producció, per a Aritz Cirbián i Albert Molins. L'actriu Anna Moliner presentarà la gala, produïda per Dagoll Dagom i dirigida per Jordi Prat i Coll, que se celebrarà a l'Auditori Fòrum de Barcelona.