Anaïs Vila publica «Contradiccions», el seu tercer treball discogràfic

El tercer disc de la santpedorenca Anaïs Vila sortirà el proper divendres dia 24 de gener. Contradiccions (Temps Record, 2020) posa èmfasi en l'evolució experimentada per l'artista i presenta «un so renovat, un nou univers estilístic i dosis de crítica social», tal com van avançar ahir els responsables de la discogràfica.

Vila abandona el so acústic i penetra en un nou territori sonor marcat per les guitarres elèctriques i els sintetitzadors. Pel que fa a les lletres, la cantant bagenca toca qüestions com la gestió de les emocions, la crítica al materialisme i l'egoisme quotidià.

El disc està format per 10 temes amb música i lletra de Vila i Realitat paral·lela, l'adaptació d'un poema d'Anna Gual. Produït pels músics Andreu Moreno i Pep Soler, que també firmen la gravació dels sintetitzadors i Moreno de les bateries, compta amb les guitarres elèctriques de Jordi Bastida.

L'àlbum es va gravar i mesclar a Medusa Estudio Barcelona el dar-rer estiu, a càrrec de Juanjo Alba i Roger Rodés, mentre que la masterització va ser de Víctor Garcia a Ultramarinos Mastering. Contradiccions va ser realitat amb una campanya de micromecenatge.