Així imaginava el cinema com seria l'any 2020

El cinema, sobretot el de ciència-ficció, és molt donat al futurisme. Els directors habituen a imaginar temps futurs. El 2020 ha arribat i, per descomptat, va haver-hi algunes pel·lícules que ja van imaginar que passaria durant l'any actual. Van encertar en els seus pronòstics?



'Al filo de mañana' (2014)

És una pel·lícula de ciència-ficció dirigida per Doug Llimen i ambientada en el marc d'una invasió extraterrestre al nostre planeta, que havia ocorregut en 2015 i l'objectiu del qual era destruir a l'espècie humana. Al 2020, Tom Cruise té la missió de salvar al planeta Terra d'aquests aliens.





'Pacific Rim' (2013)

A 'Pacific Rim', una pel·lícula dirigida per Guillermo del Toro, uns monstres enormes arriben a la Terra a través d'un portal interdimensional situat a l'Oceà Pacífic. Per a lluitar contra ells creen androides gegants controlats per pilots humans. Tot això passa al 2020...

'Acero puro' (2011)

La pel·lícula està basada en el conte de 1956 'Acero', de Richard Matheson, i imagina un 2020 en el qual els robots estan molt més desenvolupats i integrats en la societat del que ho estan realment. En concret, els boxadors humans són reemplaçats per robots. Un d'ells, Atom, propietat del petit Max i el seu pare (Hugh Jackman), és tan capaç de ser el nou campió mundial com de convertir-se en el millor amic d'un nen. Veurem aviat aquesta realitat?

'El imperio del fuego' (2002)

Segons la pel·lícula, dirigida per Rob Bowman i protagonitzada per Christian Bale, Matthew McConaughey, Izabella Scorupco i Gerard Butler, uns dracs desperten de la seva hibernació l'any 2020 a Londres i posen a la humanitat a la vora de l'extinció, ja que ni les armes nuclears serveixen per a destruir-los.

'Misión a Marte' (2000)

Segons Brian de Palma, al 2020 es viatjava a Mart amb l'objectiu d'establir colònies. Però la tripulació no anava a comptar amb els misteris còsmics que el planeta vermell tenia preparats per a ells. Per a això falta molt encara, encara que ja es comença a parlar dels primers viatges.

'Viaje al planeta prehistórico' (1965)

En aquesta pel·lícula de 1965, els directors van imaginar un any 2020 en el qual els humans partien a explorar el planeta Venus. En arribar a la seva destinació, descobrien un lloc ple de gom a gom de dinosaures i un rastre d'una altra civilització. Poc es coneixia llavors sobre l'atmosfera d'aquest planeta. A més, en aquesta pel·lícula es parla sobre la colonització de la Lluna, alguna cosa que no ha succeït, de moment, encara que enguany comencen una sèrie de missions espacials de gran rellevància.