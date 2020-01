Les raons manresanes dels Gaudí

Els premis Gaudí, la gran festa del cinema català, tindran diumenge a la catifa vermella presència manresana. La dels tres directors de 7 raons per fugir, Esteve Soler, David Torras i Gerard Quinto. El «miracle» d'aquesta opera prima rodada a tres veus, en 14 dies, amb un pressupost mínim però amb un repartiment de luxe farcit de primeres espases del cinema català i estatal, ha cridat l'atenció dels acadèmics, que l'han nominat al premi gros de la nit, el de millor pel·lícula, a més d'aspirar a dos guardons més: millor actriu secundària, per a Aina Clotet, i millor direcció de producció, per a Aritz Cirbián i Albert Molins. Sense oblidar que també ha entrat en la roda del premi del públic, l'únic de la nit que es concedeix per votació popular. La gala, la dotzena, que atorgarà el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2020 a Francesc Betriu, torna a l'Auditori Fòrum de Barcelona en l'edició més paritària (40 homes i 40 dones nominades), i es podrà veure en directe per TV3 (21.50 h).

Soler, Torras i Quinto creuen que endur-se el premi a millor pel·lícula és pràcticament «impossible», i Soler s'aventura a assenyalar Els dies que vindran com a clara guanyadora. I el del públic? Posats a triar, el també dramaturg diposita més «fe» en aquest guardó i Quinto respon amb un «per què no?». Per a Torras, aquest seria el premi que li faria més «il·lusió». Sigui com sigui, diuen, «no som la pel·lícula favorita en cap categoria, però res no és descartable» i consideren que tant Aina Clotet com Aritz Cirbián i Albert Molins tenen «possibilitats». L'àcida comèdia, que posa en primer terme set històries d'humor negre d'una societat disfuncional, es va rodar a final del 2017 i va arribar als cinemes el 5 d'abril del 2018. Continua, expliquen, el recorregut per festivals i el febrer viatjarà a Austràlia i a dos certàmens francesos. A més, des d'avui ja està disponible a Movistar +.

La cerimònia, molt musical, tindrà el segell de Dagoll Dagom i la presentarà l'actriu badalonina Anna Moliner. El dramaturg Jordi Prat i Coll durà la batuta de la direcció artística amb un guió cosignat amb Marc Artigau i l'adaptació de les lletres a càrrec del manresà David Pintó Codinasaltas.