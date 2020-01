Tres fotògrafs catalans i un de basc s'enduen els premis del Memorial Modest Francisco

Fa dinou anys, Luis Leandro Serrano va guanyar el premi de la categoria El Nen de la primera edició del Memorial Modest Francisco de fotografia. Des de llavors ha pres part en totes les edicions del certamen en record de qui va ser amic i company amb la càmera a la mà, i ahir va recollir, de nou, el guardó del mateix apartat que el 2001 en l'acte que va tenir lloc a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa. «Em fa molta il·lusió», va reconèixer Serrano rememorant el vincle que va mantenir amb Francisco (1932-1999).

Fins al 2 de febrer, una selecció de les 237 obres presentades en la 13a edició de premi –pertanyents a 53 autors– es poden veure a l'exposició que es va inaugurar ahir a la tarda a l'Espai 7. Repartides en dues categories –Tema Lliure i El Nen–, les fotografies mostren una àmplia diversitat temàtica i estilística i testimonien, com va remarcar l'alcalde, Valentí Junyent, el vigor d'un certamen biennal organitzat per l'Ajuntament, el Museu Comarcal, Foto Art i la vídua de Francisco, Carme Serra.

Luis Leandro Serrano es va endur 600 euros com a premi, a més d'una medalla de l'escultor Ramon Oms. Titulada Niñas madres, la imatge forma part del conjunt de 14.000 instantànies que el fotògraf de Cornellà de Llobregat va fer en un viatge al Vietnam. «Un dia que érem al poble de Sapa, al nord del país, vam veure una nena que carregava la seva germana, potser només tres anys més petita que ella», va explicar: «La gran té la mirada trista, com si expressés l'estranyesa per haver de dur la xica a sobre».

Durant aquells 21 dies a l'est d'Àsia, el retratista va topar diverses vegades amb l'estampa d'un infant traginant els germans petits. La foto que, en blanc i negre, va guanyar ahir a Manresa, en la versió en color ja va ser premiada en certàmens a Sèrbia i l'Índia. «Quan van obrir la plica i vaig veure que Luis Leandro era un dels guanyadors em vaig posar molt contenta», va afirmar Carme Ser-ra: «Havien fet moltes fotografies junts amb el meu home».

En la categoria de Tema Lliure, el primer lloc va correspondre a la fotografia Fría calidez, de Manu Barreiro (Beasain, Guipúscoa). El retrat d'una dona li va merèixer la recompensa de 500 euros i medalla. Segon va quedar Diego Pedra, de Cornellà, amb La gasolinera, guardonada amb 400 euros i medalla; i tercer va ser el banyolí Miquel Planells, amb Bassa en el camí (300 euros i medalla).