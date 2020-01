«1917»: un film que no t'hauries de perdre

1917

? Gran Bretanya, EUA, 2019. Drama històric. 119 minuts. Direcció: Sam Mendes. Guió: Sam Mendes i Krysty Wilson-Cairns. Intèrprets: George MacKay (Lance Corporal Schofield), Dean-Charles Chapman (Lance Corporal Blake), Mark Strong (capità Smith), Andrew Scott (tinent Leslie), Richard Madden (tinent Joseph Blake). Pantalles: Bages Centre (Manresa), Guiu (la Seu), Ateneu (Igualada) i Yelmo (Abrera).

La Primera Guerra Mundial (1914-18) fou una de les tragèdies col·lectives que van marcar profundament la història del segle XX. Un episodi terriblement dolorós que ha inspirat una filmografia llarga i excel·lent, farcida de títols mítics: La gran ilusión, Senderos de gloria, Johnny cogió su fusil? Podem integrar perfectament el nou projecte de Sam Mendes a la llista de pel·lícules imprescindibles que han tractat un dels conflictes bèl·lics moderns més devastadors. 1917 s'inspira en les experiències de l'avi del director anglès, i ens apropa a dos joves soldats britànics, Schofield i Blake, que han estat escollits per fer una missió extremadament perillosa i crucial per evitar la mort d'un miler de soldats. El llargmetratge sobresurt, d'entrada, perquè aborda un tema (i una iconografia), que hem pogut veure en desenes de cintes, amb una mirada diferent, rabiosament personal, que converteix 1917 en una experiència tan estimulant i poderosa com aterridora. El film és rodat teòricament amb un únic pla-seqüència (recorda conceptualment la recent i impressionant Utoya, 22 de julio), i aquesta opció expressiva aconsegueix que ens submergim literalment en un malson vertiginós i angoixant. La cinta està ba-nyada per un realisme esmolat que s'aferma en una subtilesa portentosa: cada gest, cada mirada, cada diàleg, estan carregats d'un significat molt precís i enriquidor. 1917 ens colpeja contínuament amb un horror extraordinàriament sensitiu (sentim pràcticament la sang i el fang), però el panorama atroç de la guerra no ha eliminat l'alè humà, que l'autor de Revolutionary Road sap plasmar amb un lirisme esquinçador. El millor treball de Mendes i una de les fites indispensables de la temporada.