El Casino ensenya, a cop de collage, l'imperfecte encaix entre camp i ciutat

L'encaix entre la ciutat i el camp sempre ha estat complex, tal com també ho és la minuciosa feina que exposa l'artista alemanya Ingrid Rodewald al Casino, en el que és la primera mostra que acull aquest 2020 l'espai cultural.

Ciutat i camp es va inaugurar ahir al vespre a la sala d'exposicions del Casino i les obres de Rodewald, en certa manera, juguen a la confusió. Tal com explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, els quadres «enganyen una mica». De lluny, algunes obres semblen pintures, altres fotografies però la realitat és que quan un s'hi acosta descobreix que els diferents paisatges han estat construïts a base de collages. En alguns la sensació és que la natura s'infiltra en els espais urbans i en d'altres es percep com les ciutats han anat fent seva la natura.

La inauguració d'ahir va comptar amb la presència de l'artista que va aprofitar l'ocasió per explicar el sentit i quina és la seva forma de treballar. Per a Rodewald, les seves obres reflecteixen la petjada humana –edificis, grues, horts– sense que en cap dels quadres apareguin persones, en el que acaba sent també, una reflexió sobre la solitud amb la qual sovint es viu a les grans ciutats.

L'artista alemanya va revelar que en les seves obres s'inspira en paisatges reals, alguns de catalans, encara que un cop passats per les seves mans, l'espectador pot fer seu sense ni arribar a identificar d'on ha sorgit la idea.

A l'hora de fer les seves obres, Rodewald també va narrar que utilitza el reciclatge. Els diferents trossos de paper que enganxa sobre les teles provenen de cartells publicitaris dels quals en retalla fragments que s'acaben convertint en els píxels que finalment formen les seves obres, enganxades sobre teles o fustes.

Així, els papers que en el seu moment formaven part de cartells molt colorits que anunciaven festes, concerts o altres productes, ara, tenen un to més discret per mostrar aquest encaix entre el camp i la ciutat. L'autora va explica, també, que la seva és una forma «molt econòmica de treballar», el que li dona «molta llibertat» de creació.

Ingrid Rodewald (1972) va estudiar a l'Acadèmia Estatal de Belles Arts de Karlsruhe, entre els anys 1999 al 2004. Posteriorment, mestratge amb el professor Andreas Slominski. Rodewald viu i treballa a Karlsruhe i Estrasburg i vista Catalunya regularment. Les seves obres formen part de col·leccions públiques i privades a Alemanya, França, Itàlia i Dubai.

La mostra es podrà veure a la Sala Gran del Casino fins al proper 1 de març i el divendres 31 de gener, a les 6 de la tarda, s'oferirà una visita-taller familiar entorn del collage que anirà a càrrec de l'artista Anna Cayuela.