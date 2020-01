La comèdia manresana «7 raons per fugir» guanya el premi del públic a la millor pel·lícula als Gaudí

La comèdia negra '7 raons per fugir', dirigida pels manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras, ha guanyat el premi especial del públic a la millor pel·lícula als Gaudí a la gala de l'Acadèmia del Cinema Català celebrada aquest diumenge. La pel·lícula està protagonitzada per Emma Suárez, Sergi López, David Verdaguer, Jordi Sánchez, Antonio Resines, Francesc Orella o Aina Clotet. Uns personatges que viuen set històries entre l'horror i la comèdia, marcades pel surrealisme d'una societat que sembla que no progressa. La pel·lícula va significar el debut dels directors Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras, que parteixen de les obres teatrals de la 'Trilogia de la Indignació' de Soler.

Soler, Quinto i Torras han sortit tots tres a l'escenari amb el productor Aritz Cirbian. El primer d'ells ha estat d'encarregat de posar veu a l'agraiment coral i ha fet especial menció als cineclubs i sobretot al Cineclub Manresa. "Som fills de cineclub que ens han convertit en cineastes i en millors persones", ha dit Esteve. Cirbian ha agraït el suport del públic en tots aquests mesos i a l'Ajuntament Manresa, pel tracte, i ha cridat un "Visca Manresa". Ha recordat que el film es podrà veure per TV3 i ja està disponible a Filmin i Movistar+.

'La hija de un ladrón' i 'Els dies que vindran' triomfen amb tres guardons cadascuna



Les pel·lícules 'La hija de un ladrón' i 'Els dies que vindran' han estat les grans triomfadores de la dotzena edició dels Premis Gaudí amb tres guardons cadascuna. La debutant Belén Funes, directora de 'La hija de un ladrón', ha rebut el Gaudí a la millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció i millor guió; mentre que 'Els dies que vindran', de Carlos Marques-Marcet, ha rebut els guardons a millor pel·lícula, millor protagonista femenina i millor muntatge.

La cineasta Belén Funes s'endú el premi Gaudí a la millor direcció amb un film, 'La hija de un ladrón', on desenvolupa la història del seu curtmetratge 'Sara a la fuga' (2015), que va endur-se la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga i el guardó a la millor direcció. Estaven també nominats en aquesta categoria Carlos Marques-Marquet per 'Els dies que vindran'; Luci?a Alemany per 'La innocència' i Neus Ballu?s per 'El viatge de la Marta'.

L'actriu María Rodríguez s'ha endut el premi Gaudí a la millor protagonista femenina per la seva interpretació a 'Els dies que vindran', la pel·lícula de Carlos Marqués-Marcet. Al film, l'actriu es posa a la pell de la Vir, la parella del Lluís (David Verdaguer). Fa només un any que surten junts, quan descobreixen que ella està embarassada. Durant nou mesos se segueix l'aventura de la jove parella barcelonina i el gir enorme que fa la seva vida. Les altres actrius nominades a la gala dels Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català eren Aina Clotet per 'La filla d'algú', Carme Arrufat per 'La innocència' i Greta Fernández per 'La hija de un ladrón'.

L'actor Karra Elejalde ha rebut el premi Gaudí al millor protagonista masculí per la seva interpretació al film 'Mientras dure la guerra' dirigida per Alejandro Amenábar, en què es posa a la pell de Miguel de Unamuno. Els altres actors nominats al premi eren David Verdaguer per 'Els dies que vindran'; Eduard Fernández per 'La hija de un ladrón' i Sergi López per 'El viatge de la Marta'.

'El cuarto reino. El reino de los plásticos', dirigida i escrita per Adán Aliaga i Àlex Lora i produïda per Jaibo Films, Àlex Lora i Isa Feliu, ha rebut el premi Gaudí al millor documental. Retrata The Fourth Kingdom, conegut com el regne dels plàstics, un centre de redempció per a immigrants a les afores de Nueva York, on el Somni Americà encara és possible. Optaven al guardó 'City for sale' dirigida per Laura A?lvarez; 'Idrissa. Crònica d'una mort qualsevol' dirigida per Xapo Ortega i Xavier Artigas i 'Peret, yo soy la rumba' dirigida i escrita per Paloma Zapata.