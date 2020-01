El públic aplaudeix l'entrada en joc d'Aloy i Junyent a la Innocentada

El públic no només aplaudia els actors en abaixar-se el teló del teatre Conservatori de Manresa, al final de l'estrena. Les mirades es van dirigir a l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i al tinent d'alcalde, Marc Aloy, que divendres a la nit van assistir com a espectadors a la tradicional representació manresana. I és que l'actual alcalde i el que ho serà a partir del juny hi intervenen. Els aplaudiments eren una mostra d'agraïment als dos polítics per haver acceptat participar en la farsa interpretant-se a ells mateixos en un enregistrament projectat al llarg de l'obra.

Sense ànim de fer spoiler, però perquè s'entengui el motiu de la intervenció dels dos polítics, la història transcorre al voltant de l'organització de la gala de Cap d'Any de Televisió de Catalunya en directe des de Manresa, amb el vistiplau de l'Ajuntament de la ciutat. Una gran oportunitat per promocionar la capital del Bages i que el consistori vol dur a terme sacrificant les subvencions d'altres esdeveniments culturals de la capital del Bages, com la mateixa Innocentada i l'Aixada. Junyent i Aloy es veuen involucrats en una situació... incòmoda. Perquè del que es tractava és de riure's de tot i de tots.

El vídeo va precedit d'un dels gags de l'obra, que aquest any porta per títol A toc de campana, en què dues ancianes es pregunten, en parlar de l'alcalde, «quin alcalde?». Les dones acaben conversant sobre com ha canviat la política i que abans els alcaldes governaven durant el temps que els tocava. La participació dels dos polítics era la gran sorpresa d'aquesta edició de la Innocentada.

L'obra, que ha escrit la navarclina Xènia Sellarés i ha dirigit Jordi Gener, reivindica la cultura popular, anomenada en la representació «de quilòmetre 0», i l'important paper per a la vida social de Manresa. Uns personatges que en ocasions semblen trets d'obres de La Cubana, i algun que recorda el Neil de l'aplaudida sèrie britànica dels 80 Joves, es cuidaran de salvar els grans esdeveniments culturals que tenen lloc a Manresa.

El número final del cos de ball també és una aclucada a la cultura tradicional i executen amb precisió una dansa moderna amb referències a l'Aixada, a la sardanova i al món casteller. Fins i tot els tabalers de Xàldiga s'han afegit a la sonada representació posant so i ritme en un dels números de ball, quan els dansaires es posen a la pell d'uns manifestants que demanen que es doni a la cultura popular el paper que es mereix. Els ballarins, membres antics i actuals de l'Esbart Manresà de l'ACB, van ser molt aplaudits en les cinc coreografies. En l'obra s'encadenen escenes d'un telenotícies i el complot de la compa-nyia de la Innocentada per aconseguir ser els protagonistes del programa especial que farà la televisió catalana pel Cap d'Any.

Avui és el dia que hi haurà més públic. Fins ahir al vespre ja s'havien venut 309 entrades per a la funció de les 6 de la tarda, mentre que el dia de l'estrena, divendres, hi van assistir 280 persones i ahir a la nit, abans de començar, la previsió era d'uns 180 espectadors. «L'obra està agradant, sobretot ha fet gràcia l'aparició dels alcaldes, el fet que torni a sortir amb més contundència la crítica manresana i els balls, que són impactants», explicava Txell Valls, actriu i membre de la comissió de la Innocentada. Un dels aspectes més ben valorats és la durada de l'obra, hora i quart, la més curta de la història recent.