La manresana «7 raons per fugir» s'endú el premi del públic en la gala dels Gaudí

Ahir, a l'hora de tancar aquesta edició, el film manresà 7 raons per fugir, dels directors manresans Esteve Soler, David Torras i Gerard Quinto (a la imatge, uns minuts abans de començar la gala), s'emportava el premi del públic dels Gaudí, l'únic que s'atorga per votació popular. Pel camí havien caigut dos dels tres guardons als quals aspiraven: millor actriu secundària per Aina Clotet que, finalment, es va endur Laia Marull per La innocència, i millor direcció de producció per Aritz Cirbián i Albert Molins, que va anar a parar a Oriol Maymó per Quien a hierro mata. La comèdia negra manresana també estava nominada en la categoria de millor pel·lícula en una edició on La hija de un ladrón, amb 13 nominacions, i Els dies que vindran, amb 10, partien com a favorites de la festa del cinema català que se celebrava a l'Auditori del Fòrum. 7 raons per fugir és protagonitzada per un extens repartiment que inclou noms com Emma Suárez, Sergi López, David Verdaguer, Jordi Sánchez, Francesc Orella i Aina Clotet.