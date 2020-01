L'igualadí Red Pèrill donarà el tret d'inici al Festival Músiques de butxaca

El Festival Músiques de Butxaca que organitzen l'Ateneu Igualadí i l'Ajuntament d'Igualada proposa quatre concerts que se celebraran entre febrer i maig, inclòs el del cantautor alcoià VerdCel (6 de març) que forma part de l'acord que el certamen ha signat amb el Barnasants. El músic local Red Pèrill (7 de febrer), Marta Knight (3 d'abril) i el trio WOW's Collective (8 de maig) completen el cartell d'un cicle que se celebrarà al Teatre Municipal l'Ateneu.

El Barnasants és el gran certamen de referència en el camp de la música d'autor. Enguany, en el seu 25è aniversari, ha establert un acord amb el cicle igualadí per compartir el concert de VerdCel, que formarà part dels dos festivals. Alfons Om, nom del cantant del projecte que ell mateix apadrina, presentarà el disc Bifocal en una actuació en què també comptarà amb els músics Toni Medialdea, Marcel Ferrer i Raül Lorenzo.

El festival començarà el 7 de febrer amb l'igualadí Red Pèrill, alter ego de Marc Mateu, que exhibirà els temes d' Aquari o Safari. L'intèrpret anoienc es caracteritza per compondre peces de R&B en català i fer servir l'autotune i els sons del soul i el funk.

El 3 d'abril serà el torn de Marta Knight (Martorell, 1998), intèrpret d'indie folk que, amb només un EP de cinc cançons enregistrat - Peterloo Heroes-, s'està fent un nom en el panorama català. La darrera cita del festival serà l'actuació del trio WOW's Collective, amb Clara Luna, Laia Fortià i Magalí Datzira. Pop elegant espurnejat de jazz per a un grup que uneix el gust per la música a la vocació de donar veu al talent femení.

Cadascun dels quatre concerts començarà a les 23 h en les dates esmentades. El preu és de 12 euros per vetllada (amb gintònic inclòs), i 10 euros per als socis de l'Ateneu Igualadí, Cineclub Ateneu, Amics del Teatre de l'Aurora i Òmnium Cultural. L'abonament per als quatre concerts és de 40 euros (32 euros amb descompte). Els tiquets es poden adquirir de forma anticipada a la pàgina web www.musiquesdebutxaca.cat.

Una de les singularitats del festival és que, en els concerts, els músics i el públic comparteixen el mateix espai: uns i altres s'ubiquen a l'escenari en un ambient de bar musical amb el teló de fons del teatre modernista de la capital anoienca.