Olesa estrena un cicle de música de la mà de BarnaSants

Olesa de Montserrat impulsa el cicle de música d'autor, In-Olesa, de la mà del Festival BarnaSants. El festival arrenca aquest dissabte, 25 de gener, amb un concert de l'empordanès Joanjo Bosk. Els següents concerts seran el 14 de febrer i el 20 de març, tot a l'Auditori de la Casa de Cultura al preu de 4 euros.

In-Olesa és el nom del festival que neix amb l'objectiu d'apropar una programació musical innovadora i de qualitat al públic local. És una apostat de l'Ajuntament d'Olesa per fer un festival orientat a un públic generalista.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa, Xavier Rota, ha destacat la gran oportunitat que ha suposat poder organitzar aquest nou cicle de cançó d'autor "de bracet amb el Festival BarnaSants, tant per la difusió i assessorament que ens poden fer com per la possibilitat de compartir programació d'aquest gran festival".

L'artista que donarà el tret de sortida a In-Olesa serà l'empordanès Joanjo Bosk, que presentarà el seu darrer treball "Directe al Barnasants", el dissabte 25 de gener a les 19.30 hores. Aquest autor, de trajectòria consolidada, recull en l'últim disc la seva època en solitari amb l'essència més roquera. L'acompanyaran a la guitarra elèctrica i a les veus Lluís Costa i a la guitarra acústica Toni Medialde.

El divendres 14 de febrer, a les 20 hores, serà el torn d'Ivette Nadal i Caïm Riba, que presentaran un concert i un recital a dues veus i dues guitarres acústiques i ukelele, combinat amb pedal d'efectes. El concert vol ser una mostra de so cosmopolita, entre la poesia i la cançó, que emocioni el públic.

El darrer concert, el 20 de març a les 20 hores, anirà a càrrec de Magalí Sare i Sebastià Gris, que presentaran el seu darrer disc "A boy and a girl". Es tracta d'una aposta per l'experimentació unint música clàssica i moderna, amb cançons del folklore mallorquí i la música de cambra combinat amb l'electrònica. Magalí Sare és també coneguda per haver guanyat amb el Quartet Mèlt el programa de TV3 "Oh Happy Day" l'any 2015 i ha guanyat diversos premis, a banda d'haver col·laborat amb diferents artistes.