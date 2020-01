«Estic contentíssima de poder cantar amb els meus pares»

La cantant santjoanenca Celeste Alías Borjas és una de les solistes de la cantata Mare Nostrum del projecte Canta Gran impulsat per l'Auditori de Barcelona i que per sisè any acull el teatre Kursaal. I el cas és que entre els cantaires de més de 60 anys que participen en aquesta edició del projecte hi ha els seus pares: Virgínia Borjas Reyes, de 70 anys; i Diego Alías Casado, de 71 anys. El matrimoni forma part de la coral FUB+Gran, dirigida per Rosa Ortega i que es va formar arran d'un taller que la seva filla va impartir a la universitat manresana fa uns tres anys.

Diego Alías, que fa 8 anys que estudia a la FUB+Gran, no havia cantat «mai», i es va apuntar al taller de cant que impartia la seva filla «en honor a ella, i fem el que podem». Per a ell, cantar «significa un desafiament. Ho faig bastant malament, però ho intento i m'acoblo al to de veu. I prou bé!».

En canvi, Virgínia Borjas ha cantat tota la vida: «M'agrada molt. I ara que tinc l'oportunitat de cantar amb aquesta coral m'ho passo molt bé». De fet, Borjas ha acompanyat en algunes ocasions la seva filla a l'escenari, per exemple per cantar Toda una vida, en un espectacle de boleros d'Antonio Machín. I la mare, que reconeix que «sempre tinc posats els discos de la Celeste, perquè m'agrada molt», es mostra «molt contenta de fer el Canta Gran amb ella». El matrimoni ja va participar en l'edició de l'any passat amb El comte Arnau, i Diego Alías corrobora que «cantar amb la Celeste és un al·licient per a tots els companys de la FUB, perquè ens coneixem i ens trobem més a casa». La cantant diu que està «contentíssima de poder cantar amb els meus pares. Estic gaudint molt del projecte, m'emociona veure com s'entrega la gent gran».