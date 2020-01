La família del Canta Gran creix en quantitat

Cantar és terapèutic. Mentrestant, se'n van tots els mals i tothom es deixa anar amb passió. És el que sembla que passa a l'escenari de la Sala Gran del teatre Kursaal mentre gairebé 200 persones de més de 60 anys assagen les cançons de Mare Nostrum, la cantata que proposa enguany el projecte Canta Gran, impulsat per l'Auditori de Barcelona. És la sisena edició que l'equipament manresà acull aquesta proposta, i «estem contents» perquè s'ha ampliat la participació de corals de Manresa i comarca, segons explica Cristina Gonzàlez, coordinadora del Servei Educatiu del Kursaal. Fins ara es feien dues sessions amb entre 140 i 150 participants en cadascuna, i enguany gairebé s'arriba als 200. Els concerts es faran aquest diumenge, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda.

«Anem sumant en aquesta família i realment és una experiència que els avis agraeixen i, a més, el resultat és molt bonic», afirma Gonzàlez, que afegeix que el projecte «és emocionant. Alguns participants et diuen que no havien pensat poder fer un espectacle com aquest a l'edat que tenen».

Canta Gran permet als cantaires treballar amb un director professional (Oriol Castanyer), «que segurament els ensenya de manera diferent a la qual estan acostumats»; amb una directora escènica (Cristina Marí), que els ense-nya els moviments que hauran de fer durant el concert; i amb cantants i músics professionals (Laia Rius i la santjoanenca Celeste Alías, com a solistes; i Laia Pujol, clarinet; Martí Marsal, trompa; Esteve Colomés, contrabaix; Marc Vall, percussió: i Daniel Garcia, piano). En aquesta ocasió preparen l'espectacle Mare Nostrum, que fa un viatge pel mar Mediter-rani descobrint les cançons populars: Arnisi de Grècia, Bella Ciao d'Itàlia, No-ni-no de Mallorca; Lamma de Síria; Ya rayah d'Algèria... Són arranjades per a l'ocasió per Jordi Cornudella i l'adaptació del text ha anat a càrrec del manresà David Pintó.