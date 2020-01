Genís Sinca signa la biografia del pedagog lleidatà Ramon Fuster, que es presenta aquest dijous a Barcelona

El manresà Genís Sinca signa "Ramon Fuster i Rabés. Biografia del mestre", un llibre editat per Pagès Editors que narra amb gran rigor la vida i obra del pedagog lleidatà, «un dels més fascinants del segle XX català». El llibre es presenta aquest dijous (19 h) al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona, amb Maria Fuster, filla del pedagog, Eulàlia Pagès, directora de Pagès Editors i l'autor. Fuster va ser el degà que el 1969 va democratitzar el Col·legi.

El llibre és un recull de vivències i testimonis de persones que li van ser properes i que ressalten, en especial, l'esperit altruista que defineix el personatge. Fundador de l'Escola Tagore (1957), a Bellaterra, el primer centre a ''aire lliure del seu temps, inspirat en l'escola de Bosc de la mítica Rosa Sensat, Fuster va ser especialista en Decroly i Montessori i va dirigir l'Escola de Jardineres-Educadores del CIC (1962-1972), una poc coneguda experiència pedagògica de la nostra història recent.

El seu profund compromís amb Catalunya va empènyer Fuster a multiplicar les seves activitats, com a peça clau en l'afer Galinsoga, per exemple, però sobretot va participar molt activament en la creació de la revista infantil i juvenil Cavall Fort (on publicava contes com a Ramon de Bell-lloc) i també va implicar-se a fons en els inicis del diari Avui. Autor del conte "Sangota, el gos llop" (1964) i del llibre "L'educació, problema social" (1965), Fuster va creure i estendre la idea que l'ofici de mestre i l'educació eren eines de transformació de l'ésser humà i de la societat. Antic professor de l'escola Virtèlia, Fuster va aconseguir, contra pronòstic, ser elegit degà del Col·legi el 1969, primera victòria democràtica sota el franquisme.

L'autor

Genís Sinca Algué (Manresa, 1970), llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB i guanyador del Josep Pla de narrativa 2013 per la novel·la "Una família exemplar", s'ha especialitzat en biografies de grans personatges, com "El cavaller Floïd", biografia del mecenes J.B.Cendrós. Col·labora amb la secció Honorables catalans al programa Via Lliure de Rac1, que es traduirà en un llibre que publicarà Columna el proper mes de febrer.