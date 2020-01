Mario Casas i Aura Garrido roden «El inocente», de Netflix, a Manresa

Les actrius Aura Garrido i Alexandra Jiménez i els actors Mario Casas i José Coronado són alguns dels protagonistes que entre dilluns i dimarts van rodar a les dependències del Centre Hospitalari de Manresa diverses seqüències de la sèrie de Netflix El inocente, que es basa en una novel·la de l'escriptor nord-americà Harlan Coben. D'aquesta manera, la sèrie dirigida per Oriol Paulo es converteix en la tercera producció de la plataforma de pagament que passa per la capital bagenca després d' Hache i X-Tremo.

El inocente està protagonitzada per Mateo (Mario Casas) i Olivia (Aura Garrido), un matrimoni a punt de tenir un fill que intenta viure tranquil·lament després que l'home hagi estat nou anys a la presó. El Mateo va ser condemnat per homicidi després d'intercedir en una baralla que va tenir un desenllaç fatal. Però aquestes bones intencions queden bruscament interrompudes quan reben una trucada al telèfon que pertorba les seves vides.

Després de rodar del 7 al 10 de gener al convent de Sant Francesc de Berga, la producció ha arribat aquesta setmana a Manresa i, concretament, al Centre Hospitalari, un dels espais del nord de la ciutat que formen part del repertori de mig centenar de localitzacions que ofereix la Manresa Film Comission a les productores audiovisuals per fer-hi rodatges de cinema, televisió i publicitat. Tal com explica Aleix Farrés, el tècnic municipal responsable d'acollir les propostes que arriben a l'Ajuntament per a enregistraments, «el Centre és un lloc ideal per les seves habitacions, que tenen un aire vintage».

Durant molts anys, aquest edifici de l'avinguda de les Bases de Manresa va ser un dels centres neuràlgics de la sanitat a la ciutat. Des de fa un temps, però, ha anat quedat progressivament buit i només conserva alguns serveis mèdics. Molts dels seus espais estan inhàbils i han servit, per primer cop, per acollir una producció televisiva amb algunes de les principals estrelles del cinema estatal. Casas, Garrido i Jiménez van ser dilluns a Manresa i ahir, dimarts, hi va passar Coronado.

«Manresa no és només el Barri Antic», apunta Farrés, que destaca que «al nord de la ciutat hi ha localitzacions interessants com la residència d'estudiants, la universitat i la biblioteca que ocupa l'espai de l'antic escorxador». De fet, « Hache no només es va rodar al Centre Històric, també hi ha una escena que es va fer a la Sèquia, a prop de Sant Iscle».

L'estada d' El inocente a la ciutat no va provocar talls de carrers perquè el rodatge s'està fent a l'interior del Centre Hospitalari

El inocente està dirigida per Oriol Paulo ( El cuerpo, Contratiempo, Durante la tormenta), que també forma part del grup de guionistes juntament amb Jordi Vallejo i Guillem Clua. La sèrie de Netflix està coproduïda per Sospita Films i Think Studio, i es va començar a rodar el 22 de novembre. La producció executiva és a càrrec d'Oriol Paulo, Sandra Hermida, Jesús de la Vega i Eneko Lizárraga. De moment, encara no s'ha donat a conèixer la data de l'estrena.