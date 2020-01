«La neta del Sr. Linh», amb Lluís Homar, es trasllada al Kursaal el 14 de febrer

Per motius tècnics de la producció, l'espectacle "La neta del Sr. Linh", protagonitzat per Lluís Homar i programat el dissabte 8 de febrer a les 20.30 h al teatre Conservatori de Manresa, canvia de data i ubicació. La funció es trasllada al divendres següent, 14 de febrer, a la Sala Gran del Kursaal i a la mateixa hora, les 20.30 h.

El Kursaal ja s'ha posat en contacte amb les persones que havien comprat entrades, a les quals se'ls enviaran les noves entrades. En el cas de les persones que no tinguin disponibilitat per assistir a la funció del divendres 14 de febrer, se'ls farà la devolució de l'import de les entrades a partir del dimarts, 28 de febrer. A les persones que les van comprar per internet se'ls retornarà directament els diners a través de la targeta amb la qual van fer adquirir els tiquets. Per a les entrades comprades a taquilles, es podran passar a recollir els diners també a partir del 28 de febrer, de dimarts a diumenge de 18 a 21 h i de dimarts a dissabte, d'11h a 13 h.



Les entrades per a l'espectacle "La neta del Sr. Linh" de Philippe Claudel, dirigida per Guy Cassier i protagonitzada per l'actor Lluís Homar es poden comprar a la web del Kursaal o a les taquilles. El preu és de 22 euros (20 per als majors de 65 anys i amb Carnet Galliner) i de 6 euros per a menors de 25 anys.

Dalt de l'escenari, Homar, com ja va fer a "Terra Baixa", interpreta tots els papers del muntatge (el narrador, el senyor Linh i el senyor Bark) i juga amb tots els recursos escènics: acció dramàtica, paraules, imatges, música, so, projeccions... en aquesta faula sobre l'exili, la soledat i la recerca de la identitat. La darrera visita de Lluís Homar al Kursaal de Manresa va ser amb l'obra Cyrano, dirigida per Pau Miró, el març del 2018.