Correfoc de Xàldiga per al film «Xtremo» de Netflix arxiu/oscar bayona

La pel·lícula Xtremo, que va rodar diferents seqüències a Manresa el novembre passat amb la col·laboració de Xàldiga, que va recrear un correfoc a la Baixada de la Seu, arribarà properament a Netflix, tal com va anunciar la plataforma de streaming. Xtremo és un thriller d'acció, escrit per Iván Ledesma, dirigit per Daniel Benmayor, amb Teo García, Óscar Jaenada i Óscar Casas.