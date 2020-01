Dovella encara les quatre dècades amb un redisseny que posa color a la revista

La revista cultural amb més anys d'existència al Bages, Dovella, ha encetat una nova etapa amb un redisseny que posa al dia la maquetació i que incorpora per primer cop el color a les pàgines d'una publicació que va néixer el 1981 gràcies a la iniciativa d'una colla d'estudiants i que, posteriorment, va assumir el Centre d'Estudis del Bages (CEB). La nova revista, que es va presentar ara fa uns quants dies, és el número que fa 126 i obre, així, una nova etapa per encarar les quatre dècades que complirà l'any que ve.

Com explica Francesc Comas, president del CEB i membre del consell de redacció de la publicació, la intenció de «renovar» la revista ja feia temps que la tenien: «calia esponjar-la i aportar-hi un disseny del segle XXI», que s'ha traduït en destacats en color a cadascuna de les seccions. La coordinació actual la porta Jordi Suades, de Farell Editors, encarregat, també, del disseny i producció gràfica. La revista manté un tema central (Dossier) que, en aquesta ocasió, s'ha dedicat als gegants centenaris del Bages, amb articles sobre els gegants de Cardona per Andreu Galera; els gegants vells de Súria per Albert Rumbo; els gegants vells de Manresa per Marc Torras i els gegants de Viserta per Salvador Redó; articles de miscel·lània –recerca en ciències socials o naturals– i que en aquest número inclou un resum del premi Família Esteve 2018 sobre els incendis forestals a la Catalunya Central, de Xavier Jovés, i un segon sobre els Soler, pintors siscentistes que signa Xavier Sitjes. La revista manté les seccions fixes dedicades al «Document inèdit»; «Patrimoni de la societat industrial» i «Imatges». Dovella, explica Comas, surt, com a mínim, dos cops l'any i es finança amb el suport dels socis de l'entitat (uns 200) en una edició a càrrec del CEB i l'Arxiu Comarcal amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i l'Institut Ramon Muntaner. La revista, de la qual s'editen uns 500 exemplars, arriba des de fa dos anys a les biblioteques universitàries dels Països Catalans –i a la majoria de les de la comarca– i, a través d'intercanvis a les prestatgeries de centres d'estudis, museus i arxius del país. Es pot adquirir a les llibreries Parcir, Rubiralta i Roca. L'actual consell de redacció el formen el mateix Comas, Ignasi Cuadros, Josep Galobart, Gal·la Garcia, Jaume Serra, Marc Torras, Raquel Valdenebro i Mireia Vila. Un dels temes que forma part del números anuals de la revista és el que es dedica a les Jornades de Patrimoni (vegeu desglossat).