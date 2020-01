La memòria popular de la vinya i el vi, a les jornades de patrimoni

?Coincidint amb el projecte de recuperació de la memòria popular de la vinya i el vi que impulsen el CEB i el Consell Regulador de la DO Pla de Bages (vegeu Regió7 del 7 de gener), les VIII Jornades de Patrimoni que organitza el Centre d'Estudis del Bages, i que se celebraran avui i demà a la Casa Lluvià, es dediquen a aquest tema. Inaugurarà avui Llorenç Ferrer (19.30 h) amb «Vinya, paisatge, patrimoni i relacions socials». Dissabte, la jornada de treball tindrà de 9.30 a 11 h, les tres primeres comunicacions: «La fabricació d'aiguardent: les fassines», per Ernest Molins; «Remeis tradicionals amb vi, vinagre o aiguardent», per Roser Parcerisas i «La verema: cuina i tradició», per Maria Estruch. D'11 a 11.30 h, tast de vins de la DO Pla de Bages i dues ponències més: «La recuperació de la varietat de vinya per la D.O. Pla de Bages», per Joan Soler, i «Converses amb gent que treballava amb el món del vi i de la vinya de manera tradicional» per Mireia Vila. Un curt sobre el món de la vinya i el vi al Bages tancarà a les 13 h les jornades (entrada gratuïta).