La periodista Tura Soler guanya el VII Premi Josep Maria Planes

La periodista de El Punt Avui Tura Soler recollirà divendres, a Manresa, el VII Premi Josep Maria Planes pel treball d'investigació periodística sobre "El misteri de Susqueda", un conjunt d'articles publicats durant el 2018 sobre el doble crim que encara continua sense resoldre. El jurat ha destacat el treball "intens" de la periodista per "posar llum sobre un cas molt opac" i fa notar que recull "l'esperit periodístic d'en Planes".

En aquesta edició, també es fa una menció especial al periodista Albert Martín, pels treballs publicats al diari Ara l'octubre del 2018 sobre la "Guerra econòmica arran de l-O". El jurat destaca el valor de la investigació periodística per "denunciar les mesures econòmiques" que van emprendre el govern espanyol, entitats bancàries i empreses del país després del referèndum.

El premi Josep Maria Planes és convocat, per primera vegada, per l'Ajuntament de Manresa i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb l'objectiu de reivindicar el periodisme d'investigació i la figura del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936). El jurat ha estat format per l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro; per la periodista i corresponsal del setmanari El siglo a Catalunya, Teresa Carreras; pel vicedegà de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVIC-UCC, Xavier Ginesta; pel periodista Jordi Finestres; pels guanyadors de l'edició del 2017, els periodistes Xavi Tedó i Laia Vicens; i per la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo. El president de la Demarcació de la Catalunya central del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Enric Badia, n'ha estat el secretari.

L'acte de lliurament tindrà lloc divendres 31 de gener, a 2/4 de 8 del vespre, a l'Espai Òmnium, de Manresa, i s'obrirà amb un diàleg sobre "El periodisme d'investigació avui" entre el periodista i escriptor Vicenç Villatoro i el periodista i membre de la junta de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes Salvador Redó.