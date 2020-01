Un artista que tenia predilecció per les figures humanes

? Antoni Ferrer Carné (Manresa, 1957 - 2009) va ser un pintor autodidacte, enquadrat en el moviment hiper- realista. La seva obra va ser motiu d'admiració des dels seus inicis: va irrompre en l'escena pictòrica al principi dels 80 i no va tardar a recollir elogis per la seva creativitat. Dotava les seves obres de gran sentiment, i destacava els rostres i les figures humanes d'una gran força interna, amb gairebé sempre sensació de patiment i dolor. El 1981 va protagonitzar l'exposició Aigua, a la Caixa de Barcelona de Manresa, i va ser el tret de sortida de la seva projecció com a jove promesa de la pintura. Sales d'arreu del país, i també de l'Estat, van acollir les obres del manresà. Ferrer, a més, va ser profeta a la seva terra i va exposar regularment a la capital del Bages. El 1994, Fundació Caixa Manresa li va dedicar una gran mostra, El món del silenci, a la Plana de l'Om. Però Ferrer, que al llarg de la seva vida va tenir problemes amb les drogues, va tardar més d'una dècada a tornar a exposar: el gener del 2006 va aplegar a la sala d'art Xipell quadres de crítica social.