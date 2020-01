Chemical Brothers, Richie Hawtin, The Blaze i Arca al Sónar 2020

El duet anglès The Blaze i el DJ i productor anglès Richie Hawtin són alguns dels plats forts de l'edició del 2020 del festival de música, creativitat i tecnologia Sónar, que torna a les dates habituals de la segona quinzena de juny. El certamen se celebrarà del 18 al 20 de juny i ha programat més d'un centenar d'espectacles. També han confirmat actuació el DJ francès Laurent Garnier, la DJ americana The Black Madonna, la DJ belga Charlotte De Witte, l'artista espanyol El Niño de Elche i el debut en l'electrònica de Maria Arnal i Marcel Bagès. Tot plegat per formar un cartell amb «herois del clubbing contemporani», electrònica «d'avantguarda» i figures emergents del trap.

En el capítol de tech shows els organitzadors del certamen destaquen els espectacles de Max Cooper, Koreless i Ryochi Kurokawa. Entre les estrenes hi haurà Seth Troxler amb el projecte Lost Souls of Saturn i El Niño de Elche explorant l'obra de Val del Omar. Una altra novetat és que l'escenari SonarXS creix i es reubica amb l'objectiu de fomentar la difusió de l'escena nacional més emergent amb les actuacions de Morad, Kaydy Cain i Chenta Tsai-BaoBae.

La representació sud-americana, d'altra banda, la formaran Lechuga Zafiro, Badsista i Kelman Duran, mentre que l'africana anirà a càrrec de Nihiloxica, MC Yallah & Debmaster i Lous and The Yakuza.