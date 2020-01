Festival Lana del Rey, Bud Bunny, Beck I Iggy Pop al Primavera Sound

El festival barceloní, que enguany celebra el vintè aniversari, també inclourà al seu cartell noms com Pavement, Massive Attack, C. Tangana i The Strokes

Massive Attack, The National, Lana del Rey, The Strokes i Iggy Pop són algunes de les bandes que actuaran al festival Primavera Sound 2020, que se celebrarà entre el 4 i 7 de juny al parc del Fòrum de Barcelona i en el qual també brillaran figures nacionals com C. Tangana, Bad Gyal i Amaia. A través de les xarxes socials i de sorpresa, Primavera Sound va fer públic dimecres a la nit un cartell format per més de 200 noms, amb els quals el multitudinari festival celebra el seu 20è aniversari amb magnificència.

A partir del dilluns 1 de juny, el Primavera a la Ciutat escalfarà l'ambient amb concerts a diferents punts de Barcelona de formacions com The Jesus and Mary Chain i Metronomy. Però el festival pròpiament dit començarà el dijous 4 de juny, amb Massive Attack, Pavement, The National, Young Thug, King Princess, C. Tangana i Brittany Howard com a caps de cartell. També actuaran aquest mateix dia una altra cinquantena de bandes, com DJ Shadow, Yo La Tengo, Cigarettes After Sex, Dinosaur Jr., Bill Callahan, Kim Gordon, Bad Gyal, Honey Dijon, Einstürzende Neubauten i Aeaea.

«El cartell més panoràmic, obert i inclusiu de la història de festival», segons els seus organitzadors, inclou en la lletra petita del primer dia artistes mítics, com Khaled, el rei del rai algerià. El segon dia regnaran The Strokes, Lana del Rey, Beck, Brockhampton, Bikini Kill, Kacey Musgraves i Caribou, en una jornada en què les músiques urbanes estaran representades per l'espanyol Young Beef i el xilè Pablo Chill-E, entre d'altres. Dissabte, el ventall de gèneres d'aquesta edició es farà evident amb bandes com Tyler, The Creator, Disclosure, Bauhaus, Iggy Pop, PNL, King Krule, Chromatics i Bícep, entre molts d'altres, en una edició molt variada, en la qual comparteixen cartell Maria del Mar Bonet i Bad Bunny.

Una de les novetats d'aquest any és la incorporació d'un dia extra, el diumenge 7 de juny, en el qual Disclosure, Nina Kraviz, Amelie Lens i Black Coffee tancaran la festa amb un brunch a la platja.

En total, 211 artistes de 35 nacionalitats presentaran un mostrari de les diferents sensibilitats musicals, en un festival que durant molt temps va ser la meca de l'indie i des de fa un parell d'edicions s'ha obert clarament a les músiques urbanes, l'electrònica, el reggaeton i altres tendències.

El cartell d'aquest any recupera llegendes vives del nivell d'Iggy Pop, al costat de clàssics de festival, com The National, Dinosaur Jr., Yo La Tengo i els novaiorquesos The Strokes, que tornaran al Fòrum per celebrar el 20è aniversari del seu disc Is this it.