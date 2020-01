Jordi Agut és finalista a llibre de l'any de la revista Panenka amb «Línia de quatre»

La novel·la Línea de cuatro de l'escriptor bagenc i redactor d'Esports d'aquest diari Jordi Agut (Valls de Torroella, 1975), publicada per l'Editorial Milenio en la seva col·lecció Marrajo, especialitzada en novel·la negra, ha estat seleccionada per la prestigiosa revista Panenka com a candidata a millor llibre sobre futbol del 2019. L'obra guanyadora, de les onze que aspiren al guardó, es donarà a conèixer en una gala el proper 10 de febrer a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.

La novel·la, publicada a final de novembre en català i castellà, simultàniament ( Línia de quatre, Pagès Editors), és el segon volum de la trilogia sobre la cara més fosca del futbol que va encetar el 2015 amb L'últim defensa. Ara, Agut trasllada el policia George Mitchell i part de l'equip a Rússia en les hores prèvies a la celebració de la Copa del Món de futbol. El periodista la va presentar al principi de desembre a Manresa.

Línia de quatre és l'única novel·la negra de la selecció final, formada per assajos, narrativa i crònica periodística. Que la revista de futbol esculli una ficció i negra ha estat, explica l'autor, el que més l'ha «sorprès», sobretot perquè, remarca, les obres relacionades amb la temàtica esportiva se solen centrar en «assajos o històries relacionades, sobretot, amb jugadors o equips, i les obres finalistes les firmen, majoritàriament, autors especialitzats». Se sent un infiltrat?. «Una mica sí, però molt content de ser-hi».

Segons la publicació esportiva, l'obra del bagenc és una «seqüela de la interessantíssima L'últim defensa. El periodista Jordi Agut presenta una trama en la qual es bar-regen futbol, burocràcia, diners i corrupció». Per això, continua, no és estrany que la història «es desenvolupi en un Congrés de la FIFA celebrat a Moscou, on el candidat a la presidència, el suec Roger Fredriksson, és assassinat just abans d'assumir el càrrec». Segons Panenka, «tal com va fer en el seu debut, l'autor del llibre dota de realisme i suspens la investigació de l'agent Mitchell per tal de descobrir el responsable del crim». Un relat que Panenka defineix d'«apassionant i ric en detalls que honora el sempre complex gènere de la novel·la esportiva».

Entre els finalistes hi ha, també, el títol de Carles Viñas, Futbol al país dels soviets, editat per la manresana Tigre de paper, que apropa el lector al rol que va ocupar el futbol en el trànsit de la Rússia tsarista cap a la Unió Soviètica. Viñas, autor de Sankt Pauli. Un altre futbol és possible (Tigre de paper i Capitán Swing, 2017), ha explorat de manera detallada en els seus llibres la vinculació que hi ha entre futbol i política.

El periodista i escriptor bagenc competirà amb els autors i títols següents: Retrato del futbolista adolescente, de Valentín Roma (Periférica); Poesía y patadas, de Miguel Ángel Ortiz (Córner); Quedará la ilusión, de Carlos Marañón i Galder Reguera (Libros del KO); Una historia popular del fútbol, de Mickaël Correia (Hoja de lata); Hombre de fútbol, d'Arthur Hopcraft (Córner); Mágico González. El genio que quería divertirse, de Marco Marsullo (Altamarea); Como siempre, lo de siempre, de Lucía Taboada (Libros del KO); Togo, d'Óscar de Marcos (Fundación Althetic Club); l'esmentat Futbol al país dels soviets, de Carles Viñas (Tigre de paper) i Branquiazul, de Marcos Gendre (Contra).