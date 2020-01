The Sing Sang Sung homenatja al Poliorama Bob Marley amb una macrocantada

El 6 de febrer es compliran 75 anys del naixement del músic i compositor Bob Marley, i, per commemorar-ho, The Sing Sang Sung, el projecte creat i dirigit pel músic gironellenc Jordi Costa Sec, celebrarà una edició única amb el títol Bob Marley Experience, que tindrà lloc al Teatre Poliorama de Barcelona el dissabte 1 de febrer a les 11 del matí.

The Sing Sang Sung-Bob Marley Experience és una macrocantada participativa, oberta a tothom, d'un medley/mashup de Bob Marley que inclourà fragments de peces icòniques del rei del reggae, com Three little birds, One love, No Woman, no cry i Get up, stand up. En aquesta ocasió, el públic que hi participa estarà acompanyat d'una banda formada per La Pau de La Folie (cantant), Carles Ser-ras de Strombers (guitarra), Víctor Martínez Victormame de Doctor Prats (teclats), Roger Farré de Gossos (baix) i Joan Palà de Txarango (percussió).

Pionera a Europa, la proposta de Jordi Costa Sec (professor de cant i excantant del grup Strombers) és un nou concepte de concert-espectacle on el públic participa activament i assumeix el paper protagonista. L'avala el gran èxit de convocatòria de les primeres edicions, celebrades el 2019 a Puig-reig, Berga, Menorca, Manresa i Vic. Coincidint amb el primer aniversari del projecte, la cantada dedicada a Bob Marley estarà oberta a les persones que emprin la Llengua de Signes Catalana (LSC). Entrades disponibles: www.thesingsangsung.com. L'espectacle està recomanat a partir de 10 anys.