Racero deixa empremta al Kursaal en la presentació del seu primer disc

El manresà Salva Racero va presentar divendres al Kursaal de la capital bagenca Immortals, el seu debut discogràfic, acompanyat d'una banda de cinc músics. El cantant va desgranar els nous temes, com l'encomanadís Vaig, però al repertori també hi va tenir cabuda una pinzellada de l'etapa amb Lax'n'busto i una versió de The show must go on, de Queen.

Tot i que les cançons ja havien sonat en directe a ciutats com Barcelona, el de Manresa per a Racero era l'inici oficial. «Començar a casa és tot un honor. Hi ha nervis i aquell punt de responsabilitat», va dir. Les lletres del nou treball «ensenyen des de dins com soc». En un concert molt elèctric, el punt intimista va arribar amb Neva a piano i veu. A la sortida, abraçades, fotos i molta complicitat entre el públic i el cantant.