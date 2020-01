Rosalía guanya el Grammy a millor disc llatí de rock, urbà o alternatiu per «El mal querer»

Rosalía ha fet el pas definitiu per consolidar-se com a fenomen global en guanyar el Grammy a millor disc llatí de rock, urbà o alternatiu per 'El mal querer'. El segon projecte discogràfic de l'artista catalana s'ha imposat així a 'X 100pre', de Bad Bunny; 'Oasis', de Bad Bunny i J Balvin; 'Indestructible', de Flor de Toloache; i 'Almadura', d'iLe. En un discurs en què ha barrejat el català, el castellà i l'anglès, la cantant ha agraït el guardó i ha mostrat admiració per tots els nominats. "És un honor haver estat a la mateixa categoria que vosaltres, gràcies per haver abraçat el meu projecte", ha precisat.

Amb tot, ha assegurat que el que l'emociona de veritat és poder actuar en directe a la cerimònia de Los Angeles amb una proposta "inspirada en el flamenc". Rosalía, que ja va arrasar als Grammy Llatins, també està nominada com a candidata a millor nova artista. Competeix en aquesta categoria amb noms com a Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank and The Bangas i Yola.

La gala dels 62ns premis està presentada per Alicia Keys i Lizzo és l'artista que partia amb més nominacions, optant a un total de vuit gramòfons daurats. A costat de la catalana, també actuaran a la gala Billie Eilish, Ariana Grande, Camila Cabello, Demi Lovato o Aerosmith.



El salt posterior als Grammy Llatins



El segon disc de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, 'El mal querer', es va endur cinc de les set estatuetes a les quals aspirava a la cerimònia de la indústria de la música llatina, la de millor àlbum de l'any, millor àlbum vocal de pop contemporani, millor disseny d'empaquetat i millor enginyeria de gravació per la producció del Guincho, que també es va emportar juntament amb Rosalía el premi a millor cançó urbana pel 'single' 'Con altura'.