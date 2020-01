El festival de música urbana Maleducats completa un cartell «difícil de repetir» amb Trueno, Ecko i Sara Socas

Lildami ha aconseguit bastir un cartell "difícil de repetir" en la primera edició del Maleducats, el Festival Internacional de música urbana de Catalunya que ha decidit impulsar a la seva ciutat natal, Terrassa. Així ho ha afirmat el mateix cantant en la presentació aquest dimarts del cartell, que considera d'una gran diversitat i nivell. El 9 de maig confluiran en el mateix espai referents internacionals del gènere com Wos, Trueno i Ecko, artistes estatals com la rapera Sara Socas, o tota l'escena urbana catalana, liderada per Lildami seguit de 31 Fam, Pawn Gang, Lauren Nine, Lil Russia o Esbabyface. L'organització ha confirmat que s'han venut el 70% de les entrades i s'està plantejant ampliar l'aforament amb un tercer escenari al recinte d'Els Bellots de Terrassa.

Lildami ha definit els tres caps de cartell internacionals com un dels millors 'freestylers' i campions de batalles de galls a nivell mundial, els tres argentins Wos, Trueno i Ecko. "Els seus temes a YouTube estan trencant l'escena amb només 18 anys", ha dit Lildami de Trueno com a exemple de l'èxit d'aquesta generació a les plataformes digitals.

Una de les incorporacions a nivell estatal és la canària Sara Socas, una artista que Lildami ha valorat especialment pels valors que transmet, trencant els esteroptips del llenguatge violent i masclista.

També passaran pel certamen Flashy Ice Cream, J. Ryco o Leby, Tremenda Jauría i Moonkey de Madrid; Rizha i Emanero de l'Argentina; Kyotto i Fran Laoren de Galícia; Juicy Bae i Space Surimi d'Andalusia; i Xavibo de Mallorca.

La irreverència del nom del festival, pròpia del gènere, està inspirada en 'Maleducao', una de les cançons que va catapultar Lildami en els seus inicis, amb el sufix 'cat' com a referència territorial de Catalunya i el català. La cançó oficial del certamen, 'Cowboy Bebop', la firma Lildami, Sr. Chen i Teuma Thug.



Dotze hores d'experiència urbana

Amb l'objectiu de ser un aparador per una generació d'artistes "empoderats", el Maleducats oferirà dotze hores del que Lildami ha anomenat una "experiència" més enllà dels concerts. Així ho volia també l'Ajuntament de Terrassa, segons ha dit la regidora de Cultura de l'ajuntament vallesà, Rosa Boladeras, que ha reivindicat el segell de gènere, accessibilitat i sostenibilitat que està creant el consistori.

Lildami oferirà tallers per a joves amb risc d'exclusió social, hi haurà una taula informativa per donar sang i teixits, i un punt lila, entre d'altres iniciatives per dotar la cita de valors inclusius i vocació pedagògica.

També es vol obrir a altres disciplines artístiques, com l'art urbà, que estarà protagonitzat per grafiters com Sendys, Nados, Musa71 i Harry Bones, que des de primera hora estaran creant obres originals al recinte, que està ubicat en un polígon.

Lildami ha assegurat que Terrassa necessitava una aposta per la gent jove en forma de festival, per tal de posar la ciutat i la música urbana "en el mapa".