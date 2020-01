Sallés: «La lluita per la llibertat ha de ser constant i recaure en la gent jove»

Alerta vermella. El primer avís sobre els perills del ressorgiment de «la cara negra del feixisme» el va posar sobre la taula Anna Sallés, presidenta de la associació Amical de Ravensbrück. El segon, immediatament després, Enric Garriga, president de l'Amical de Mauthausen, avisant que «el feixisme no ha mort. És més present que mai». Al seu davant, a més a més d'autoritats -alcalde i regidors- i comunitat educativa, alumnes de secundària que han participat en els viatges als camps de Mauthausen i Gusen, dels instituts Pius Font i Quer, Lluís de Peguera i Lacetània de Manresa, i l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages. Ahir, Manresa celebrava el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, amb especial atenció a les dones deportades al camp de concentració nazi de Ravensbrück, i amb la mirada fixada en el futur simbolitzat per aquests estudiants: «La lluita per la llibertat ha de ser constant i ha de recaure en la gent jove», remarcava Sallés. L'esperança per no repetir els errors del passat.

L'acte, celebrat al claustre del museu manresà, va oscil·lar entre el passat que recordava les víctimes de l'Holocaust i el present, emmarcat en la incapacitat de tornar a protegir les noves víctimes. Les d'avui. És en aquest sentit que Xavier Valls,un dels professors impulsors del projecte Manresa-Mauthausen, situava la commemoració d'ahir en un projecte més ampli: la celebració del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, el 30 de gener, lligat a les exposicions que ahir s'inauguraven: Camps: Camins de pau i Rostres del Mediterrani, i a la tasca de Creu Roja amb els refugiats.

L'alumnat va tenir la seva part de protagonisme en un acte protocol-lari. Laura Escolà, del Lacetània, va fer un breu resum del seu treball de recerca, centrat en les dones als camps de concentració nazis («les oblidades dels oblidats», en paraules de Neus Català); Marta Arrufat, del Peguera, va llegir un fragment de K.L. Reich, d'Amat Piniella; i Marc Llohis, del Pius, el poema Morir a Ravensbrück, de Montserrat Roig. Quatre alumnes de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós van interpretar el poema musicat de Pere Quart Corrandes de l'exili.