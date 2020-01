Manel Camp rebrà un premi Enderrock a la seva trajectòria

Els Enderrock d'enguany premiaran la trajectòria del compositor i pianista manresà Manel Camp (1947), un artista que acumula més de 50 anys en actiu i que ha col·laborat amb incomptables artistes com ara Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Santi Arisa o Llibert Fortuny. Oques Grasses lidera les nominacions per votació popular d'aquests premis que es lliuraran el 5 de març en una gala que es farà a l'Auditori de Girona.

Oques Grasses és el grup amb més nominacions dels premis Enderrock d'aquest 2020, que acumula sis candidatures en diferents categories. Els osonencs aspiren a rebre el guardó del millor disc de pop-rock, tenen dos temes en el llistat de millor cançó de pop-rock i també estan nominats al millor directe. Manel es troba en segona posició amb cinc nominacions i amb quatre hi ha Buhos, Ginestà, Miki Núñez i Rosalía.

Amb sis nominacions, el grup osonenc Oques Grasses és el líder en candidatures de votació popular dels premis Enderrock 2020. La banda aspira a premis com ara el millor disc de pop-rock de 2019 amb "Fills del Sol" i també té dues cançons ("In the night" i "Sta guai") que formen part de la llista de millor cançó de pop-rock del 2019. També estan en les travesses de millor artista del 2019, millor directe i millor videoclip per la cançó "In the night",dirigit pel manresà David Victori.

Amb tan sols una nominació de diferència, Manel ocupa la segona posició. Els barcelonins formen part de les mateixes categories que els osonencs però amb un sol tema que aspiri a millor cançó de pop-rock, "Per la bona gent".

Amb quatre nominacions hi ha Buhos, el duet barceloní Ginestà, Miki Núñez i Rosalía. Des d'aquest mateix dimecres, la revista Enderrock ja ha obert la segona fase de les votacions i el públic tindrà temps de participar-hi fins el 8 de febrer. Posteriorment es farà una nova tria amb els grups més votats de cada categoria i s'obrirà la tercera ronda de les votacions que s'allargarà fins a principis de març, quan es tancaran definitivament les votacions.

Els resultats s'anunciaran el dia de l'entrega dels premis, que es farà el dijous 5 de març a dos quarts de deu de la nit a l'Auditori de Girona, per vuitè any consecutiu. La gala comptarà amb les actuacions de Blaumut , Sopa de Cabra, Gertrudis i Balkan Paradise Orchestra que presentaran part dels seus nous treballs.

El director de la revista, Lluís Gendrau, ha destacat que aquest any hi ha un 40% de les nominades que són dones o bandes liderades per dones. Gendrau ha afirmat que "cada vegada ens acostem més a la paritat" perquè cada any hi ha més dones presents entre els nominats de votació popular.

Núria Feliu, Manel Camp i Jordi Sierra també tindran premi

Per altra banda, la revista també ha premiat a tres personalitats per la seva trajectòria. D'una banda, el premi Enderrock d'honor 2020 serà per Núria Feliu. Gendrau ha destacat que rebrà el premi perquè va ser "pionera en la cançó catalana" i també ha tingut una llarga carrera en el món del jazz.

El premi Enderrock a la trajectòria serà per al manresà Manel Camp i el premi estrella 2020 se l'endurà l'escriptor i periodista Jordi Sierra. Gendrau ha defensat que va ser el precursor d'utilitzar el concepte "rock català" en un llibre que va publicar el 1977.

Més inversions culturals als pressupostos

El cartell d'enguany dels premis Enderrock 2020 compten amb un missatge reivindicatiu. Es tracta d'un disseny de Manel Cuyàs en què amb lletres negres es demana un "Dos per cent per a la cultura". Gendrau ha especificat que és una "exigència al Govern" per tal que dediqui un 2% dels pressupostos catalans al sector cultural, tal com ja fan altres països europeus com Dinamarca, Països Baixos, França o Portugal.

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, ha destacat la importància d'apostar pel sector cultural. De fet, ha recordat que el govern local "destina un 7% del pressupost municipal a la cultura". A més, Ribas ha avançat que Girona començarà una campanya per demanar al govern espanyol que rebaixi l'IVA cultural i desencalli la llei de mecenatge cultural.

Tres anys més dels Enderrock a Girona

L'entrega dels XXII premis Enderrock es farà per vuitena vegada a la ciutat de Girona. De tota manera, aquest any no serà l'últim. El regidor de Cultura de la ciutat ha anunciat al director de la revista que "l'equip de govern ja ha aprovat un nou acord de col·laboració" amb Enderrock per tal que Girona sigui la seu dels premis durant els propers tres anys.El director de la revista s'ha mostrat agraït per l'aposta de la ciutat per esdevenir la "capital catalana de la música".