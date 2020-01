El teatre Conservatori acollirà aquest divendres "Estat decepció", una producció de la Sala Flyard

El teatre Conservatori acollirà aquest divendres (20.30 h) la posada en escena de l'obra "Estat decepció" de Carla Torres, una comèdia produïda per la Sala Flyard. Es tracta d'un muntatge que contribueix, a través de la sàtira, a denunciar la corrupció en tots els àmbits: els tribunals de justícia, la política i les forces de seguretat. Amb una banda sonora potent, escenes amb aires de videoclip i girs lingüístics molt divertits, el muntatge evoca en molts moments fets ocorreguts recentment al nostre país. L'obra la interpreten Pepo Blasco, Xavi Gardés, Clara Manyós, Ruth Talavera i la mateixa Carla Torres.

Nit d'aldarulls al centre de la ciutat. Dues detingudes. Una d¡elles emparentada amb una figura rellevant del poder judicial. L'altra, no. Una sortirà ràpidament de l'ensurt i veurà com s'esborren els rastres de la seva presència al lloc dels fets. L'altra, no.

La lluita de dues forces: la defensa dels ideals enfrontades a les obligacions a què ens lliguen determinats pactes. Un pols que acabarà explotant a la cara de tots els implicats i potser també a la dels espectadors.

Les entrades per veure "Estat decepció" tenen un preu de 15 euros (12€ majors de 65 anys i Carnet Galliner i 6€ menors de 25 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal, i per internet www.kursaal.cat.