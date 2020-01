El grup manresà Falcon & Firkin presenten nou videoclip

Imatge del videoclip del tema «Potser La Por No Et Porti Enlloc»

El grup manresà Falcon & Firkin ha estrenat nou videoclip del tema "Potser La Por No Et Porti Enlloc" del seu setè disc, Bressagio. Ha estat rodat Rodat a l'estiu del 2019 amb Albert Palomar i Aviram Films. La cançó ha estat produïda, grabada, editada i mesclada per Jordi Armengol als Estudis Sia Studio de El Pont de Vilomara i masteritzada per Juanjo Muñoz als Estudis CatMastering de Manresa.

En l'últim disc Bressagio, Jordi López (guitarres i veu) ha comptat amb José Prieto (guitarra elèctrica, piano, teclat i veus), Neifi Alcantara (baix) i Bruno Oliveira (bateria i percussions), a més d'Armengol (també a les guitar-res). La banda, en un comunicat, ha desitjat una feliç entrada d'any nou i ha conclòs dient que esperen treure el seu vuitè disc amb deu cançons noves aquest 2020.