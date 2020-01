"La Rambla de les Floristes" arriba en tres sessions aquest cap de setmana al Kursaal

May Zircus /TNC

La intèrpret terrassenca Rosa Boladeras encara el personatge principal de l'espectacle May Zircus /TNC

La Sala Gran del Teatre Kursaal acull aquest cap de setmana en tres funcions "La Rambla de les Floristes" de Josep Maria de Sagarra, en una producció que el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) porta de gira per una vintena teatres catalans. Amb les entrades gairebé exhaurides per les 3 funcions (dissabte 20.30 h i diumenge 12.30 h i 18.00h), el muntatge del TNC l'ha dirigit Jordi Prat Coll i l'interpreten 14 actors i actrius, encapçalats per Rosa Boladeras, que protagonitza aquest clàssic de Sagarra.

A la Rambla de les Flors, s'hi passegen amb tota promiscuïtat les múltiples facetes de la calidoscòpica realitat barcelonina. Testimoni d'excepció de les agitacions polítiques, la parada de l'Antònia ofereix perfums i colors a tothom que s'hi vol acostar, mentre resta fidel al passeig que l'ha vist créixer. I avui, vuit dècades després que Josep Maria de Sagarra escrivís la seva oda al carrer més emblemàtic de Barcelona, la Rambla continua vertebrant les confluències de la nostra realitat.

"La Rambla de les Floristes" és un clàssic del teatre català en què ressonen les commocions polítiques de dos moments estructurals en la nostra història recent. Per una banda, l'estrena va ser el març del 1935, mesos després que Lluís Companys proclamés l'Estat Català. D'altra banda, l'obra està ambientada poc abans de la revolució de la Gloriosa de 1868, amb què es posaria fi a les tres dècades del regnat d'Isabel II.

Queden molt poques entrades per veure "La Rambla de les Floristes", que es poden comprar a les taquilles del Kursaal, i per internet (www.kursaal.cat) al preu de 28€ (26 amb Carnet Galliner i majors de 65 anys i 6€ els menors de 25 anys).

Col·loqui postfunció, diumenge a la tarda

Després de la funció de diumenge a les 6 de la tarda, la sala petita del Kursaal acollirà un col·loqui postfunció amb els actors i actrius de "La Rambla de les Floristes", oberta a tot el públic.