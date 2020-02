L'illa: islàndia

Islàndia és el país convidat d'enguany al festival. S'ha programat una conversa entre Eliza Reid, editora i escriptora freelance i primera dama d'Islàndia des del 2016, i Yrsa Sigurdardóttir, guanyadora del Premi Petrona 2015 a la millor novel·la criminal escandinava per The silence of the sea. Ho modera Miquel Molina, director adjunt de La Vanguardia. Dimarts, 4 de febrer, a l'Auditori del Conservatori del Liceu (Nou de la Rambla, 88), 18.30 h. I dissabte 8, la projecció de Las Marismas, als Aribau.